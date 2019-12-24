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Дакар / Новость

Врачи запретили жене Петеранселя быть его штурманом на «Дакаре»

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Врачи запретили жене Петеранселя быть его штурманом на «Дакаре»
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24 дек. 2019 г., 10:37

Французский гонщик вынужден заменить штурмана для предстоящего марафона из-за опасений за здоровье его супруги Андреа.

В 2019-м семейный экипаж Петеранселей выиграл Кубок мира FIA по ралли-рейдам – Стефан и Андреа победили в апреле в Абу-Даби, после чего поднимались на подиум в Казахстане и Марокко. 

Супруга 13-кратного победителя «Дакара» далеко не новичок в гонках – в 2005-м, выступая еще под девичьей фамилией Майер, она сама финишировала в знаменитом внедорожном марафоне на пятой позиции, причем сидя в пилотском кресле. 

Однако недавнюю гонку в Саудовской Аравии Стефан вынужден был проехать с другим штурманом: медики не допустили Андреа к старту, причина такого решения не уточнялась. 

На этой неделе команда X-raid, за которую выступали Петерансели, объявила, что на предстоящем «Дакаре» штурманом Стефана будет португалец Паулу Фиуза: доктора вновь сочли, что Андреа не может выйти на старт. 

«Мы до последней минуты надеялись на позитивный исход, – сказал глава коллектива Свен Квандт. – Но, к сожалению, Андреа на поедет на "Дакар". Они со Стефаном провели отличный сезон и в Саудовской Аравии наверняка были бы среди главных претендентов, но здоровье важнее. 

Мы уверены, что Паулу хорошо справится. Они успешно сработались со Стефаном на недавней саудовской гонке».

Напарником Петеранселя на стартующем 5 января «Дакаре» будет Карлос Сайнс-старший. 

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Стефан Петерансель
Команды X-Raid Team
Автор Джейми Кляйн

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