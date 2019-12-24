Врачи запретили жене Петеранселя быть его штурманом на «Дакаре»

В 2019-м семейный экипаж Петеранселей выиграл Кубок мира FIA по ралли-рейдам – Стефан и Андреа победили в апреле в Абу-Даби, после чего поднимались на подиум в Казахстане и Марокко.

Супруга 13-кратного победителя «Дакара» далеко не новичок в гонках – в 2005-м, выступая еще под девичьей фамилией Майер, она сама финишировала в знаменитом внедорожном марафоне на пятой позиции, причем сидя в пилотском кресле.

Однако недавнюю гонку в Саудовской Аравии Стефан вынужден был проехать с другим штурманом: медики не допустили Андреа к старту, причина такого решения не уточнялась.

На этой неделе команда X-raid, за которую выступали Петерансели, объявила, что на предстоящем «Дакаре» штурманом Стефана будет португалец Паулу Фиуза: доктора вновь сочли, что Андреа не может выйти на старт.

«Мы до последней минуты надеялись на позитивный исход, – сказал глава коллектива Свен Квандт. – Но, к сожалению, Андреа на поедет на "Дакар". Они со Стефаном провели отличный сезон и в Саудовской Аравии наверняка были бы среди главных претендентов, но здоровье важнее.

Мы уверены, что Паулу хорошо справится. Они успешно сработались со Стефаном на недавней саудовской гонке».

Напарником Петеранселя на стартующем 5 января «Дакаре» будет Карлос Сайнс-старший.