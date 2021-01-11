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Восьмой этап «Дакара» принес тройной успех гонщикам на КамАЗах

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Восьмой этап «Дакара» принес тройной успех гонщикам на КамАЗах
Автор:
, Ответственный редактор

В понедельник экипажи российской команды заняли три первых места по итогам очередного скоростного участка в аравийской пустыне

На 375-километровом скоростном участке между Сакакой и Неомом лидерство в зачете грузовиков несколько раз переходило из рук в руки. Сначала первым был камазовец Андрей Каргинов, потом первую строчку занял Алексей Вишневский на МАЗе.

Однако на заключительном отрезке дистанции белорусский гонщик потерял время и откатился на четвертое место. Сильнейшим же стал Антон Шибалов – это его первая победа на «Дакаре» 2021 года. Каргинов и Дмитрий Сотников с минимальным отрывом дополнили первую тройку. 

Так как в генеральной классификации – в отличие от других классов – счет у экипажей на тяжелой технике уже давно идет не на минуты, итоги дня не сказались на общей картине. Сотников по-прежнему уверенно возглавляет гонку, Шибалов и Айрат Мардеев занимают последующие позиции. 

Результаты 8-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Место Гонщик Автомобиль Время/Отст.
1. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ

3 ч 19:40
2. Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ + 2:19
3. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 2:28
4. Belarus Алексей Вишневский МАЗ + 7:54
5. Chile Игнасио Касале Tatra + 9:13
…7. Russian Federation  Айрат Мардеев КамАЗ + 10:37

Положение в общем зачете 

Место Гонщик Автомобиль Время/Отст.
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ 32 ч 34:18
2. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ + 43:28
3. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 1 ч 13:15
4. Czech Republic Алеш Лопрайс Praga

+ 1 ч 29:11
5. Czech Republic Мартин Мацик IVECO + 1 ч 51:46

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В зачете экипажей на легких внедорожниках и мотовездеходах россиянин Сергей Карякин добился лучшего для себя в нынешнем марафоне второго результата. Уралец уступил всего 52 секунды ставшему быстрейшим Франсиско Лопесу Контардо из Чили, благодаря чему поднялся на пятую строчку в генеральной классификации. 

Лидер класса, поляк Арон Домзала, потерял на дистанции 37 минут из-за технических проблем, в результате чего разом откатился с первой позиции на четвертую.

Теперь в генеральной классификации впереди два американца, Остин Джонс и Сет Кинтеро, между которыми ровно три минуты. 

Карякин отстает от Джонса на 40 минут, а Домзале проигрывает 16.

Во вторник участников «Дакара» ждет девятый этап. Им предстоит преодолеть 465 километров по кольцевому маршруту в окрестностях Неома.

Результаты могут быть скорректированы после финиша других участников

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Автор Александр Кабановский

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