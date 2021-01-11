Восьмой этап «Дакара» принес тройной успех гонщикам на КамАЗах
В понедельник экипажи российской команды заняли три первых места по итогам очередного скоростного участка в аравийской пустыне
На 375-километровом скоростном участке между Сакакой и Неомом лидерство в зачете грузовиков несколько раз переходило из рук в руки. Сначала первым был камазовец Андрей Каргинов, потом первую строчку занял Алексей Вишневский на МАЗе.
Однако на заключительном отрезке дистанции белорусский гонщик потерял время и откатился на четвертое место. Сильнейшим же стал Антон Шибалов – это его первая победа на «Дакаре» 2021 года. Каргинов и Дмитрий Сотников с минимальным отрывом дополнили первую тройку.
Так как в генеральной классификации – в отличие от других классов – счет у экипажей на тяжелой технике уже давно идет не на минуты, итоги дня не сказались на общей картине. Сотников по-прежнему уверенно возглавляет гонку, Шибалов и Айрат Мардеев занимают последующие позиции.
Результаты 8-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков
|Место
|Гонщик
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1.
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|
3 ч 19:40
|2.
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|+ 2:19
|3.
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 2:28
|4.
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|+ 7:54
|5.
|Игнасио Касале
|Tatra
|+ 9:13
|…7.
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+ 10:37
Положение в общем зачете
|Место
|Гонщик
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1.
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|32 ч 34:18
|2.
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|+ 43:28
|3.
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+ 1 ч 13:15
|4.
|Алеш Лопрайс
|Praga
|
+ 1 ч 29:11
|5.
|Мартин Мацик
|IVECO
|+ 1 ч 51:46
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В зачете экипажей на легких внедорожниках и мотовездеходах россиянин Сергей Карякин добился лучшего для себя в нынешнем марафоне второго результата. Уралец уступил всего 52 секунды ставшему быстрейшим Франсиско Лопесу Контардо из Чили, благодаря чему поднялся на пятую строчку в генеральной классификации.
Лидер класса, поляк Арон Домзала, потерял на дистанции 37 минут из-за технических проблем, в результате чего разом откатился с первой позиции на четвертую.
Теперь в генеральной классификации впереди два американца, Остин Джонс и Сет Кинтеро, между которыми ровно три минуты.
Карякин отстает от Джонса на 40 минут, а Домзале проигрывает 16.
Во вторник участников «Дакара» ждет девятый этап. Им предстоит преодолеть 465 километров по кольцевому маршруту в окрестностях Неома.
Результаты могут быть скорректированы после финиша других участников
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Дакар
|Автор
|Александр Кабановский