Видео: техасский миллиардер делает тройной переворот на «Дакаре»
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Бобби Пэттон не справился с управлением гоночной Toyota Hilux. Его штурман получил серьезные травмы.
Многократный участник ралли «Дакар», американский предприниматель Бобби Пэттон в пятницу попал в серьезную аварию. На видео, которое было снято одним из очевидцев, видно, что Пэттон при помощи окружающих выбирается из машины. Сообщается также, что его штурман получил более серьезные травмы и был увезен с трассы на вертолете.
Пэттон очевидно не сможет продолжить выступления. По итогам пяти дней он занимал 55-е место в общем зачете.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: техасский миллиардер делает тройной переворот на «Дакаре»
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