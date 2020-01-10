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Дакар / Новость

Видео: техасский миллиардер делает тройной переворот на «Дакаре»

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Видео: техасский миллиардер делает тройной переворот на «Дакаре»
Автор:
, Редактор
10 янв. 2020 г., 16:29

Бобби Пэттон не справился с управлением гоночной Toyota Hilux. Его штурман получил серьезные травмы.

Многократный участник ралли «Дакар», американский предприниматель Бобби Пэттон в пятницу попал в серьезную аварию. На видео, которое было снято одним из очевидцев, видно, что Пэттон при помощи окружающих выбирается из машины. Сообщается также, что его штурман получил более серьезные травмы и был увезен с трассы на вертолете.

Пэттон очевидно не сможет продолжить выступления. По итогам пяти дней он занимал 55-е место в общем зачете.

 

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Сергей Иванов

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5 янв. - 17 янв.
День отдыха в Эр-Рияде Старт через
08 Часов
:
56 Минут
:
49 Секунд
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Техкомиссия в Джидде
чт 2 янв.
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Церемония старта
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сб 4 янв.
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
09:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
05:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
06:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
06:30
06:30
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чт 9 янв.
чт 9 янв.
06:15
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пт 10 янв.
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сб 11 янв.
06:00
06:00
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вс 12 янв.
вс 12 янв.
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06:00
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пн 13 янв.
пн 13 янв.
06:00
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вт 14 янв.
вт 14 янв.
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ср 15 янв.
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Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
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