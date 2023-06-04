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Видео: организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2024 года

Участников знаменитого внедорожного марафона ждет дистанция, обновленная на 60%

Марио Галан
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«Дакар» пятый год подряд примет Саудовская Аравия, гонка пройдет с 5 по 19 января, а ее общая протяженность составит 5 тысяч километров от Аль-Улы до Янбу через пески «Пустой четверти».

Особенностью предстоящего марафона станут 600-километровый участок, разбитый на два дня, который участники будут преодолевать без посторонней помощи, причем экипажи разместят на восьми разных бивуаках, а маршруты разных классов не будут совпадать, чтобы затруднить ориентирование.  

Десять специально отобранных экипажей вообще проедут всю гонку в рамках программы Mission 1000 по своему собственному пути. 

Также организаторы гонки подтвердили, что «Дакар» продолжит базироваться в Саудовской Аравии до 2029 года, при этом возможно проведение части гонки на территории соседних стран. 

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Фото: Red Bull Content Pool

 

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