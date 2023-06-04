Видео: организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2024 года

«Дакар» пятый год подряд примет Саудовская Аравия, гонка пройдет с 5 по 19 января, а ее общая протяженность составит 5 тысяч километров от Аль-Улы до Янбу через пески «Пустой четверти».

Особенностью предстоящего марафона станут 600-километровый участок, разбитый на два дня, который участники будут преодолевать без посторонней помощи, причем экипажи разместят на восьми разных бивуаках, а маршруты разных классов не будут совпадать, чтобы затруднить ориентирование.

Десять специально отобранных экипажей вообще проедут всю гонку в рамках программы Mission 1000 по своему собственному пути.

Также организаторы гонки подтвердили, что «Дакар» продолжит базироваться в Саудовской Аравии до 2029 года, при этом возможно проведение части гонки на территории соседних стран.

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель Фото: Red Bull Content Pool