Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки

Предстоящее Ралли Дакар станет уже 46-м в истории. Оно начнется в пролога, а затем начнется полноценная соревновательная программа из 12 этапов.

Особенностью гонки станет 48-часовой марафон с гоночной дистанцией в 584 км, который необходимо будет преодолеть без посторонней помощи.

Общая дистанция на этот раз составит 7891 км, из которых 4727приходится на скоростные участки. Борьба начнется в городе Аль-Ула, из которого экипажи возьмут курс на юго-восток, углубившись в безжизненные пески Пустой Четверти, а затем вернутся назад.

Посетив за неполные две недели столичный Эр-Рияд, а также гостеприимные Аль-Хенакию, Аль-Дувадими, Аль-Саламию, Аль-Хофуф и Хаиль, они достигнут 16 января финиша в Янбу.

Стартовый список включает в себя в общей сложности 778 участников, в том числе 137 мотоциклистов, 153 экипажа на внедорожниках разных категорий и 46 на грузовиках. Квадроциклистов в этот раз оказалось всего десять, зато 80 машин поедут в классической категории и еще десять – в зачете «Будущее Дакара».