Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки
Самый знаменитый внедорожный марафон стартует 5 января, его участникам предстоит преодолеть в общей сложности почти 8000 километров по пескам Саудовской Аравии
Предстоящее Ралли Дакар станет уже 46-м в истории. Оно начнется в пролога, а затем начнется полноценная соревновательная программа из 12 этапов.
Особенностью гонки станет 48-часовой марафон с гоночной дистанцией в 584 км, который необходимо будет преодолеть без посторонней помощи.
Общая дистанция на этот раз составит 7891 км, из которых 4727приходится на скоростные участки. Борьба начнется в городе Аль-Ула, из которого экипажи возьмут курс на юго-восток, углубившись в безжизненные пески Пустой Четверти, а затем вернутся назад.
Посетив за неполные две недели столичный Эр-Рияд, а также гостеприимные Аль-Хенакию, Аль-Дувадими, Аль-Саламию, Аль-Хофуф и Хаиль, они достигнут 16 января финиша в Янбу.
Стартовый список включает в себя в общей сложности 778 участников, в том числе 137 мотоциклистов, 153 экипажа на внедорожниках разных категорий и 46 на грузовиках. Квадроциклистов в этот раз оказалось всего десять, зато 80 машин поедут в классической категории и еще десять – в зачете «Будущее Дакара».
Фото: Red Bull Content Pool
Prodrive №201 команды Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен
Самое важное:
Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки
Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки Видео: Организаторы «Дакара»-2024 представили маршрут гонки
Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим
Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим
Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе
Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе Чемпион WRC Рованпера отказался выступать в сезоне-2024 по полной программе
Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе
Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.