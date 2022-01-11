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Видео: кто из лидеров «Дакара» быстрее меняет колесо
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Пит-стоп в пустыне экипажам приходится делать своими силами. Им хватает менее двух минут
Вчера оба лидера «Дакара» – Нассер Аль-Аттия и Себастьен Леб – столкнулись с проколами колес. Оба с помощью своих штурманов установили запасные колеса, но один справился быстрее, а второй потерял относительно соперника около полуминуты.
Посмотрите видео, чтобы узнать, кто быстрее умеет менять колеса.
Напомним, что по итогам дня Леб сократил отрыв от Аль-Аттии на семь минут и на утро сегодняшнего дня уступал катарцу 38 минут. Правда, Лебу грозило наказание за то, что он потерял запасное колесо и не вернулся за ним. Однако в итоге француз отделался денежным штрафом.
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Видео: как стать пилотом КАМАЗа и научиться переваливать дюны
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Видео: кто из лидеров «Дакара» быстрее меняет колесо
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