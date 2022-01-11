Видео: кто из лидеров «Дакара» быстрее меняет колесо

Вчера оба лидера «Дакара» – Нассер Аль-Аттия и Себастьен Леб – столкнулись с проколами колес. Оба с помощью своих штурманов установили запасные колеса, но один справился быстрее, а второй потерял относительно соперника около полуминуты.

Посмотрите видео, чтобы узнать, кто быстрее умеет менять колеса.

Напомним, что по итогам дня Леб сократил отрыв от Аль-Аттии на семь минут и на утро сегодняшнего дня уступал катарцу 38 минут. Правда, Лебу грозило наказание за то, что он потерял запасное колесо и не вернулся за ним. Однако в итоге француз отделался денежным штрафом.