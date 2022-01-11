Видео: как стать пилотом КАМАЗа и научиться переваливать дюны

Вчера гонщики команды «КАМАЗ-мастер» заняли четыре первых места на восьмом этапе «Дакара». Трасса проходила преимущественно по высоким песчаным дюнам, где отечественные грузовики порой чувствовали себя даже увереннее, чем более легкие внедорожники. О том, с чем пришлось столкнуться на очередном этапе «Дакара» – в традиционном видеосюжете команды.

В ролике также нашлось место рассказу о молодежных программах КАМАЗа в автоспорте, где начинающие пилоты могут попробовать себя в гонках и в будущем, возможно, получить шанс выступить за рулем грузовиков на «Дакаре». Не секрет, что почти все пилоты «КАМАЗ-мастер» являются воспитанниками команды, а не нанимаются со стороны.