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Дакар / Дакар Новости

Видео: как стать пилотом КАМАЗа и научиться переваливать дюны

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В новом ролике «КАМАЗ-мастер» рассказывается о восьмом этапе «Дакара», а также о молодежных программах команды, где спортсмены могут начать карьеру гонщиков и, возможно, однажды выступить в легендарном ралли-марафоне

Видео: как стать пилотом КАМАЗа и научиться переваливать дюны

Вчера гонщики команды «КАМАЗ-мастер» заняли четыре первых места на восьмом этапе «Дакара». Трасса проходила преимущественно по высоким песчаным дюнам, где отечественные грузовики порой чувствовали себя даже увереннее, чем более легкие внедорожники. О том, с чем пришлось столкнуться на очередном этапе «Дакара» – в традиционном видеосюжете команды.

В ролике также нашлось место рассказу о молодежных программах КАМАЗа в автоспорте, где начинающие пилоты могут попробовать себя в гонках и в будущем, возможно, получить шанс выступить за рулем грузовиков на «Дакаре». Не секрет, что почти все пилоты «КАМАЗ-мастер» являются воспитанниками команды, а не нанимаются со стороны.

 
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Видео: кто из лидеров «Дакара» быстрее меняет колесо
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Видео: кто из лидеров «Дакара» быстрее меняет колесо
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9-й этап «Дакара»: пилоты Toyota заняли три первых места

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