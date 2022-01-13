Видео: как пилоты КАМАЗов пробивались через камни и кустарники

Среда на трассе марафона «Дакар», который в эти дни проходит в Саудовской Аравии, стала очередным успешным днем для коллектива «КАМАЗ-мастер»: экипажи российской команды заняли первые три позиции. Более того, у главного соперника челнинцев Алеша Лопрайса возникли серьезные проблемы на спецучастке – и чех как минимум выпал из группы лидеров.

Впрочем, нельзя сказать, что очередной успех дался камазовцам легко. Трасса десятого этапа проходила по пескам и каменистой поверхности с острыми кустами, которые основательно «побили» автомобили и создали определенные затруднения в самом начале дня. А экипажу Эдуарда Николаева пришлось поломать голову над очередным навигационным ребусом. О том, что мешало экипажу найти контрольную точку и с какими еще трудностями столкнулись пилоты, штурманы и механики «КАМАЗ-мастер» – в традиционном репортаже команды.