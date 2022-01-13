Видео: как пилоты КАМАЗов пробивались через камни и кустарники
В новом видео «КАМАЗ-мастер» рассказывается о трудностях, с которыми гонщики команды столкнулись на десятом этапе «Дакара»
Среда на трассе марафона «Дакар», который в эти дни проходит в Саудовской Аравии, стала очередным успешным днем для коллектива «КАМАЗ-мастер»: экипажи российской команды заняли первые три позиции. Более того, у главного соперника челнинцев Алеша Лопрайса возникли серьезные проблемы на спецучастке – и чех как минимум выпал из группы лидеров.
Впрочем, нельзя сказать, что очередной успех дался камазовцам легко. Трасса десятого этапа проходила по пескам и каменистой поверхности с острыми кустами, которые основательно «побили» автомобили и создали определенные затруднения в самом начале дня. А экипажу Эдуарда Николаева пришлось поломать голову над очередным навигационным ребусом. О том, что мешало экипажу найти контрольную точку и с какими еще трудностями столкнулись пилоты, штурманы и механики «КАМАЗ-мастер» – в традиционном репортаже команды.
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