Видео: Как обогнать соперников и не потеряться в бескрайней пустыне

Вчера на «Дакаре» был так называемый «День отдыха». На самом деле в этот день все поголовно были заняты подготовкой к оставшимся этапам, которые обещают быть еще сложнее уже завершившихся.

Видимо потому, съемочная бригада команды «КАМАЗ-мастер» предпочла не мешать пилотам и механикам, а показала в ролике, как на шестом этапе Андрей Каргинов возвращается в число лидеров гонки. Оцените видео и скорость грузовика относительно мотовездеходов: