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Дакар / Дакар Новости

Видео: Как обогнать соперников и не потеряться в бескрайней пустыне

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На шестом этапе «Дакара» Андрею Каргинову пришлось отыгрывать потерянное ранее время и совершить несколько обгонов

Видео: Как обогнать соперников и не потеряться в бескрайней пустыне

Вчера на «Дакаре» был так называемый «День отдыха». На самом деле в этот день все поголовно были заняты подготовкой к оставшимся этапам, которые обещают быть еще сложнее уже завершившихся.

Видимо потому, съемочная бригада команды «КАМАЗ-мастер» предпочла не мешать пилотам и механикам, а показала в ролике, как на шестом этапе Андрей Каргинов возвращается в число лидеров гонки. Оцените видео и скорость грузовика относительно мотовездеходов:

 

 

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Дух 80-х и похвала от легенды Ф1. Экипаж на Niva добрался до экватора «Дакара»
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Дух 80-х и похвала от легенды Ф1. Экипаж на Niva добрался до экватора «Дакара»

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