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Видео: Как обогнать соперников и не потеряться в бескрайней пустыне
Автор: Сергей Иванов , Редактор
На шестом этапе «Дакара» Андрею Каргинову пришлось отыгрывать потерянное ранее время и совершить несколько обгонов
Вчера на «Дакаре» был так называемый «День отдыха». На самом деле в этот день все поголовно были заняты подготовкой к оставшимся этапам, которые обещают быть еще сложнее уже завершившихся.
Видимо потому, съемочная бригада команды «КАМАЗ-мастер» предпочла не мешать пилотам и механикам, а показала в ролике, как на шестом этапе Андрей Каргинов возвращается в число лидеров гонки. Оцените видео и скорость грузовика относительно мотовездеходов:
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Дух 80-х и похвала от легенды Ф1. Экипаж на Niva добрался до экватора «Дакара»
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7-й этап «Дакара»: Леб победил и вышел на второе место в гонке
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Видео: Как обогнать соперников и не потеряться в бескрайней пустыне
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