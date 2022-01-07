Видео: как камазовцам удалось упрочить лидерство на «Дакаре»

Команда «КАМАЗ-мастер» выпустила новый видео-дневник по итогам пятого этапа ралли-марафона. На дистанции в 395 километров россияне столкнулись с навигационными проблемами, однако это не помешало им удержать первые три позиции в общем зачете грузовиков и вновь выиграть гонку.

Подробнее о том, как штурман направляет экипаж в пустыне и тяжело ли камазовцам далась победа, – в новом репортаже коллектива прямиком с трассы.