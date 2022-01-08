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Дакар / Дакар Новости

Видео: Душ, сварка и любые запчасти: что еще есть в камазовской техничке

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Вышел очередной репортаж с шестого этапа «Дакара» от команды «КАМАЗ-мастер»

Видео: Душ, сварка и любые запчасти: что еще есть в камазовской техничке

Вчерашний день на «Дакаре» пилоты «КАМАЗ-мастер» закончили, заняв три первых места с минимальным отрывом друг от друга. Лишь Антону Шибалову не повезло пробить разом два колеса, потерять более десяти минут и финишировать только седьмым.

Три остальные машины двигались в визуальной видимости друг друга, а поскольку штурман победителя этапа Андрея Каргинова Андрей Макеев не допускал ошибок, у соперников не оставалось шансов.

На этом фоне в очередном видеорепортаже команды с «Дакара», возможно, самым интересным будет рассказ об устройстве «технички», которая ждала боевые экипажи на бивуаке. Такому набору инструментов и оборудования позавидуют многие стационарные автосервисы!

 

 

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