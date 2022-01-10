Видео: что нужно проверить на КАМАЗе перед этапом «Дакара»

8 января у участников марафона был день отдыха, во время которого гонщики готовятся ко второй половине «Дакара». В команде «КАМАЗ-мастер» показали, как проводился осмотр машины перед возобновлением ралли-рейда и какие детали решили заменить на российских грузовиках.

Более того, авторы видео-дневника рассказали о сложностях, в которыми столкнулись пилоты КАМАЗов 9 января, во время седьмого этапа легендарной гонки. Россияне заняли только две первые позиции, позволив Мартину ван дер Бринку на IVECO разбить свои ряды. Посмотрите, как гонщики справились с проблемами с навигацией и что за повреждения были на грузовике Эдуарда Николаева: