Видео: Алонсо чинит свою Toyota в пустыне

Экипаж Фернандо Алонсо стал одним из неудачников второго этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-марафона «Дакар». Примерно на 150-м километре спецучастка в пыли, поднятой едущими впереди машинами, испанец не заметил некое препятствие и повредил подвеску своего спортпрототипа Toyota Hilux.

Алонсо и его штурману пришлось устранять повреждения на месте инцидента, потеряв на этом примерно два часа. Впрочем, даже после этого на машине испанца до самого финиша не работали передние тормоза.