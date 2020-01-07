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Видео: Алонсо чинит свою Toyota в пустыне

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Видео: Алонсо чинит свою Toyota в пустыне
7 янв. 2020 г., 09:14

По ходу второго дня первого в своей карьере «Дакара» двукратный чемпион Формулы 1 потерял около двух часов, после того как повредил подвеску своего спортпрототипа.

Экипаж Фернандо Алонсо стал одним из неудачников второго этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-марафона «Дакар». Примерно на 150-м километре спецучастка в пыли, поднятой едущими впереди машинами, испанец не заметил некое препятствие и повредил подвеску своего спортпрототипа Toyota Hilux.

Алонсо и его штурману пришлось устранять повреждения на месте инцидента, потеряв на этом примерно два часа. Впрочем, даже после этого на машине испанца до самого финиша не работали передние тормоза.

 

 

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