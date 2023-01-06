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Переворот Леба и не только. Самые яркие кадры с 5-го этапа «Дакара»

В четверг этап Ралли Дакар проходил по классическим песчаным дюнам, где участникам важно было не терять время, но в то же время не терять голову

Переворот Леба и не только. Самые яркие кадры с 5-го этапа «Дакара»
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Аль-Аттия увеличил отрыв от преследователей на 5-м этапе «Дакара»
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Аль-Аттия увеличил отрыв от преследователей на 5-м этапе «Дакара»
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Штурман Петеранселя попал в больницу после аварии на «Дакаре»

Штурман Петеранселя попал в больницу после аварии на «Дакаре»

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