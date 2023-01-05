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Вертикально вверх по дюнам. Самые яркие кадры с 4-го этапа «Дакара»

В среду участников марафона ждали суровые испытания в песках, где не было времени отвлекаться на величественно прогуливающихся аборигенов этих мест, верблюдов

Вертикально вверх по дюнам. Самые яркие кадры с 4-го этапа «Дакара»
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