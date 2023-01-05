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Ван Беверен стал победителем 5-го этапа «Дакара» среди мотогонщиков

В четверг борьба среди участников на двухколесной технике обострилась до предела – первая шестерка теперь укладывается в пять минут

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Ван Беверен стал победителем 5-го этапа «Дакара» среди мотогонщиков
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Дистанция пятого этапа марафона насчитывала 373 километра по песчаным дюнам в окрестностях Хаиля. На этот раз спецучасток оказался относительно простым с точки зрения маршрута и навигации, но даже несмотря на минимальные отрывы, у мотогонщиков вновь сменился лидер.

Даниэль Сэндерс, который оставался первым на протяжении двух предыдущих дней, уступил лучшему времени этапа всего десять минут – и тотчас вылетел из первой шестерки. 

Сильнейшим же впервые на нынешнем «Дакаре» и на следующий день после 32-го дня рождения стал француз Адриен Ван Беверен, который в непростом поединке переиграл Хосе Игнасио Корнехо. 

Примечательно, что на дистанции чилийский гонщик Honda был чуточку быстрее, но победу его сопернику принесли бонусные секунды, полученные за движение по трассе впереди соперников после старта (мы отдельно рассказывали про этот механизм, который начали использовать на «Дакаре» с нынешнего года). 

Американцу Скайлеру Хаусу хватило и шестого времени дня, чтобы стать новым (уже пятым по счету, считая пролог) лидером гонки, а вот герой предыдущего этапа Хоан Барреда неудачно упал за 20 километров до финиша и потерял из-за этого время. К счастью, на этот раз обошлось без серьезных повреждений и гонщик, который ранее уже получил перелом пальца ноги, смог закончить дистанцию. 

Положение в Ралли Дакар после 5-го этапа. Зачет Мото

Поз.*
Этап**
Гонщик
Мотоцикл
Время/Отст.
1 (2) 6 United States Скайлер Хаус Husqvarna 23 ч 21:09
2 (3) 7 Argentina Кевин Бенавидес
KTM
 +0:44
3 (6) 3 United States Мэйсон Клейн
KTM
 +1:40
4 (5) 5
Australia Тоби Прайс
KTM
 +2:20
5 (8) 1 France Адриен Ван Беверен
Honda
 +4:22
6 (4) 14 Spain Хоан Барреда Борт
Honda
 +4:52

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

В пятницу гонка наконец-то расстанется с Хаилем, участники возьмут курс на юго-восток в сторону Эр-Рияда.

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