Дакар
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Отчет об этапе

В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу

Поделились
Комментарии
В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу
Автор:
, Главный редактор

Стефан Петерансель на Mini пусть и незначительно, но укрепил лидерство в общем зачете

Два южноафриканских гонщика завоевали дубль в категории легковых автомобилей на 5-м этапе ралли-марафона «Дакар», который проходит сейчас в Саудовской Аравии. Жиньель де Вильерс на прототипе Toyota после 457 км дистанции на минуту опередил Брайана Барагваната, выступающего на построенном в ЮАР багги марки Century.

Из пилотов, всерьез сражающихся за победу, первым на финиш прибыл Стефан Петерансель на багги Mini – он отстал от победителя на две с половиной минуты, зато на две с небольшим опередил своего главного соперника, Нассера Аль-Аттия на Toyota. До этого в течение нескольких дней подряд катарец сокращал отставание от француза – теперь же Петерансель вновь увеличил отрыв в общем зачете (до 6 с небольшим минут).

Еще одной неприятной новостью для Аль-Аттии стала серьезная авария, в которую попал его товарищ по команде. Хенк Латеган попал в аварию с трещиной в ключице – само собой, из гонки южноафриканец выбыл. А ведь на утро пятницы он занимал в общем зачете весьма высокое 5-е место.

В категории мотоциклов аргентинец Кевин Бенавиндес стал самым быстрым на очередном этапе и благодаря этому вышел в лидеры общего зачета.

Читайте также:

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице

Предыдущая новость

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Жиньель дe Вильерс
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров

Леб написал целую тираду в соцсетях. Все из-за 5-минутного штрафа на «Дакаре»
Дакар Дакар / Новость

Леб написал целую тираду в соцсетях. Все из-за 5-минутного штрафа на «Дакаре»

Голландский мотоциклист откачал соперника прямо на трассе «Дакара»
Дакар Дакар / Новость

Голландский мотоциклист откачал соперника прямо на трассе «Дакара»

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки
Статья с видео
Дакар Дакар / Новость

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

Снова рубят по частям. Формула 1 готовит новую версию календаря
Формула 1 Формула 1 / Новость

Снова рубят по частям. Формула 1 готовит новую версию календаря

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице
Дакар Дакар / Новость

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

Самое важное:

В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу
Дакар Дакар / Отчет об этапе

В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице
Дакар Дакар / Новость

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице

Голландский мотоциклист откачал соперника прямо на трассе «Дакара»
Дакар Дакар / Новость

Голландский мотоциклист откачал соперника прямо на трассе «Дакара»

Леб написал целую тираду в соцсетях. Все из-за 5-минутного штрафа на «Дакаре»
Дакар Дакар / Новость

Леб написал целую тираду в соцсетях. Все из-за 5-минутного штрафа на «Дакаре»

Самое читаемое

1
Дакар

Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров

22ч
2
Дакар

Леб написал целую тираду в соцсетях. Все из-за 5-минутного штрафа на «Дакаре»

3
Дакар

Голландский мотоциклист откачал соперника прямо на трассе «Дакара»

4
Дакар

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

2дн
5
Формула 1

Снова рубят по частям. Формула 1 готовит новую версию календаря

Самое важное:

В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу
Дакар

В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице
Дакар

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице

Голландский мотоциклист откачал соперника прямо на трассе «Дакара»
Дакар

Голландский мотоциклист откачал соперника прямо на трассе «Дакара»

Леб написал целую тираду в соцсетях. Все из-за 5-минутного штрафа на «Дакаре»
Дакар

Леб написал целую тираду в соцсетях. Все из-за 5-минутного штрафа на «Дакаре»

Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров
Дакар

Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров

Последние видео

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991 01:20
Дакар
8 авг. 2020 г.

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок 01:29
Дакар
6 авг. 2020 г.

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто 00:57
Дакар
24 июн. 2020 г.

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто

Так выглядит классический «Дакар» 03:38
Дакар
12 июн. 2020 г.

Так выглядит классический «Дакар»

Презентация «Дакара»: видео 26:27
Дакар
11 июн. 2020 г.

Презентация «Дакара»: видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.