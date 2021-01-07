В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу

Два южноафриканских гонщика завоевали дубль в категории легковых автомобилей на 5-м этапе ралли-марафона «Дакар», который проходит сейчас в Саудовской Аравии. Жиньель де Вильерс на прототипе Toyota после 457 км дистанции на минуту опередил Брайана Барагваната, выступающего на построенном в ЮАР багги марки Century.

Из пилотов, всерьез сражающихся за победу, первым на финиш прибыл Стефан Петерансель на багги Mini – он отстал от победителя на две с половиной минуты, зато на две с небольшим опередил своего главного соперника, Нассера Аль-Аттия на Toyota. До этого в течение нескольких дней подряд катарец сокращал отставание от француза – теперь же Петерансель вновь увеличил отрыв в общем зачете (до 6 с небольшим минут).

Еще одной неприятной новостью для Аль-Аттии стала серьезная авария, в которую попал его товарищ по команде. Хенк Латеган попал в аварию с трещиной в ключице – само собой, из гонки южноафриканец выбыл. А ведь на утро пятницы он занимал в общем зачете весьма высокое 5-е место.

В категории мотоциклов аргентинец Кевин Бенавиндес стал самым быстрым на очередном этапе и благодаря этому вышел в лидеры общего зачета.