Успехи Audi на 10-м этапе «Дакара» не повлияли на лидеров

Петерансель стал восьмым победителем этапа за десять дней гонки. В среду, когда участники марафона преодолевали 375 гоночных километров от Вади Ад-Давасира до Биши, все фавориты смогли избежать неприятностей, потому отрывы оказались минимальными.

Со старта быстрейшим был Карлос Сайнс, но примерно после сотни километров Петерансель опередил партнера по Audi и больше не уступал лидерства, в итоге доведя свое преимущество над испанцем до двух минут.

Аль-Аттия, оштрафованный перед стартом на пять минут за езду с непристегнутым ремнем безопасности, показал в среду седьмое время, проиграв полторы минуты своему главному сопернику Себастьену Лебу.

При этом за два этапа до конца гонки катарец на Toyota сохраняет комфортный отрыв от преследователей.

Россиянин Владимир Васильев, став на этапе 16-м, удержал седьмую строчку в классификации.

Положение в общем зачете автомобилей после 10 этапов

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Нассер Аль-Аттия Toyota 33:13:37 2. Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:32:40 3. Язид Аль-Раджи Toyota 00:55:48 4. Орландо Терранова BRX (Prodrive) 01:29:18 5. Якуб Пшигоньски Mini 01:41:02 6. Жиньель де Вильерс Toyota 01:45:42 7. Владимир Васильев BMW 01:49:36 ...10. Маттиас Экстрем Audi 02:42:46

№1 Red Bull KTM Factory Racing: Кевин Бенавидес Фото: Red Bull Content Pool

У мотоциклистов, несмотря на столь же плотную борьбу, десятый этап привел к смене лидера гонки. Француз Адриен ван Беверен на Yamaha показал третье время дня, но опередил своих главных соперников и разом поднялся с третьей строчки на первую. Он сменил там Маттиаса Валькнера, который, напротив, пропустил по итогам дня сразу троих соперников.

Быстрейшим в среду стал Тоби Прайс, а общая непредсказуемость в этом зачете, похоже, продлится до самого финиша гонки.

К сожалению, окончательно выбыл из борьбы прошлогодний победитель Кевин Бенавидес. После сложного начала гонки аргентинец вернулся в пятерку лидеров и проигрывал всего десять минут, но на 133-м километре этапа вынужден был остановиться из-за поломки своего байка KTM. Анализ повреждений показал, что продолжать движение невозможно.

Положение в общем зачете мотоциклов после 10 этапов

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Адриен ван Беверен Yamaha 33:27:06 2. Сэм Сандерленд Gas Gas 00:05:59 3. Пабло Кинтанилья Honda 00:06:15 4. Маттиас Валькнер KTM 00:08:15 5. Хоан Барреда KTM 00:10:47

В классе спортсменов на квадроциклах «Дакар» продолжают всего семеро участников. Александр Максимов, который значился сегодня в стартовой ведомости после вчерашнего схода, так и не отправился на дистанцию этапа.

Уже по ходу дня гонку вынужден был покинуть занимающий второе место Пабло Копетти – у американца не выдержал двигатель. После этого Александр Жиру остался фактически без конкурентов и имеет отличные шансы повторить успех своего отца Даниэля, который выиграл знаменитую гонку в 1997 году.

Победителем этапа стал сильно отстающий из-за штрафов бразилец Марсело Медейрос.

Положение в общем зачете квадроциклов после 10 этапов

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Александр Жиру Yamaha 42:21:01 2. Камиль Вишневски Yamaha 02:36:46 3. Франциско Морено Yamaha 02:43:31 4. Зденек Тума Yamaha 07:33:56 5. Марсело Медейрос Yamaha 22:29:31

Результаты будут уточняться по мере финиша участников