Умер бывший руководитель «Дакара» Юбер Ориоль

Уроженец Аддис-Абебы дебютировал на ралли «Париж-Дакар» в 1979-м, когда знаменитый марафон через Сахару состоялся в самый первый раз. В 1981-м и 1983-м он выигрывал эту гонку на мотоцикле BMW, а в 1992-м повторил успех на внедорожнике Mitsubishi.

Вскоре после завершения спортивной карьеры Ориоль начал работу в компании ASO, которая организует знаменитый марафон. С 1995 по 2004 он оставался бессменным руководителем гонки.

Есть что-то символичное в том, что Юбер, посвятивший свою жизнь «Дакару» и превративший эту гонку из соревнования любителей в знаковое событие с многими сотнями участников и телетрансляциями по всему миру, оставил этот мир именно в те дни, когда спортсмены сражаются за победу в песках Аравийского полуострова.

Он запомнится своей невероятной волей к победе. В 1987-м они вели в Сахаре невероятную дуэль с Сирилем Невё. В тот момент, когда финиш был уже совсем близко, и чаша весов, кажется, окончательно склонилась в пользу Ориоля, он упал на дистанции и сломал обе лодыжки.

Мужественный француз продолжил движение к финишу, превозмогая невероятную боль. Но даже завершив тот день, вынужден был сняться с гонки из-за опасности получения непоправимых повреждений. Слезы отважного гонщика стали едва ли не главными кадрами с того «Дакара».

После этого Юбер больше не мог выступать на мотоциклах, но сменил два колеса на четыре и вновь стал сильнейшим в своей любимой гонке. Это был первый случай, когда один человек одержал победы в двух зачетах знаменитого марафона.

Кроме того, за годы карьеры Ориоль пять раз выигрывал Кубок мира по ралли-рейдам.

Отдав «Дакару» десять лет в качестве организатора, Юбер покинул компанию ASO. Но француз и дальше принимал участие в организации гонок. В частности, он помогал Жану-Луи Шлессеру проводить «Африку» – альтернативный январский марафон по старому маршруту через Сахару.

Гонки не были единственной страстью Юбера Ориоля. Он любил исторические самолеты, на которых ставил мировые рекорды скорости (часть из них не перекрыта и поныне), дружил с другой гоночной легендой, героем «Ле-Мана» Анри Пескароло…

Организаторы «Дакара» почтили память знаменитого искателя приключений: «Своим примером он вдохновил выйти на старт новые поколения гонщиков, а сам стал неотъемлемой частью истории ралли».