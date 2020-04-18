Коронавирус и гонки
Участники «Дакара» переболели коронавирусом. Об этом молчали несколько месяцев
Люди, проехавшие ралли-рейд в Саудовской Аравии, начали признаваться, что на бивуаке распространялась инфекция. Врачи «Дакара» не смогли установить природу заболевания. Только теперь стало ясно, что механики и журналисты, работавшие на январской гонке, могли перенести коронавирус и перезаражать друг друга
Победитель «Дакара» Карлос Сайнс признался: во время ралли-рейда среди участников гонки свирепствовала эпидемия коронавируса. Об этом испанский спортсмен рассказал в интервью радиостанции Cadena Ser.
«Я каким-то чудом этого избежал, – заявил Сайнс. – Механики заразились чем-то, что было крайне сложно диагностировать. В моей собственной команде был один механик, который заболел пневмонией. Хуже всего ему стало в день отдыха, но на деле он болел всю предшествовавшую неделю. А затем проболел и вторую неделю – в итоге его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У меня нет никаких сомнений: это был коронавирус».
Еще одним пострадавшим оказался испанский журналист Хесус Калеха, проехавший весь маршрут «Дакара» вместе с командами. «Когда я почувствовал себя плохо, врач сказал, что у меня что-то вроде гриппа. На самом деле, точно такие же симптомы были у половины бивуака, – рассказал Калеха в разговоре с корреспондентом газеты El Confidencial.
Пик болезни пришелся на день отдыха. Я даже не мог подняться на ноги – мне помогал сын. Я не мог есть. Дальше я начал поправляться, но все равно плохо себя чувствовал еще несколько дней. А все механики вокруг кашляли, их бил озноб. Это продолжалось несколько дней. А потом мы начали читать в новостях, что такие же симптомы сопровождают коронавирус.
Работавшие на «Дакаре» врачи не могли понять, что происходит. Врач, работавший на организаторов, сказал мне, что такие симптомы у половины участников, в том числе у некоторых лидеров гонки».
Во время ралли-рейда никто не сообщал о массовой болезни участников. «Дакар»-2020 прошел в январе в Саудовской Аравии. Первые подтвержденные случаи коронавируса были зафиксированы в Китае в декабре. С тех пор инфекция распространялась по миру.
Сейчас из-за пандемии отменены все весенние гонки, а проведение «Дакара» в 2021 году оказалось под вопросом. Представители организаторов, ответственные за прокладку маршрута, не смогли попасть в Саудовскую Аравию из-за закрытия границ.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды , Дакар
|Пилоты
|Карлос Сайнс-ст.
|Автор
|Томаш Калиньский
Участники «Дакара» переболели коронавирусом. Об этом молчали несколько месяцев
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