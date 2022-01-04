Участник «Дакара» бросил на трассе сбитого им мотоциклиста
Победитель марафона 2009 года Жиньель де Вильерс оказался под огнем серьезной критики после того, как не помог другому участнику гонки
Эта история произошла еще на третьем этапе гонки в понедельник, но огласку получила только сейчас. Выступающий за Toyota южноафриканец де Вильерс в узком проходе между камнями ударил сзади мотоциклиста, а когда тот упал, просто проехал мимо (увидеть этот эпизод можно, например, здесь).
Пострадавшего зовут Сесар Самуран, это чилийский пилот-любитель, не претендующий на серьезный результат. Однако поклонников автоспорта возмутила не сама авария, а то обстоятельство, что де Вильерс даже не остановился для помощи пострадавшему мотогонщику.
Судьи оштрафовали пилота Toyota на пять минут, но в социальных сетях многие не согласны с таким штрафом. Немало тех, кто и вовсе призывает дисквалифицировать де Вильерса.
Сам он так объяснил случившееся: «Это произошло на участке с песком и большими камнями. Я ехал медленно и увидел мотоциклиста слева.
Я тоже стал смещаться левее, ударил мотоциклиста, и тот упал. Я чуть сдал назад, он поднялся и помахал мне рукой – это был сигнал, что он в порядке, и я могу ехать. Я проехал мимо мотоцикла и не хотел останавливаться, так как песок там был очень мягким. Мне не хотелось застрять».
Однако кадры видео не дают оснований говорить, что пострадавший Самуран делал знак, будто он в порядке. Более того, поднявшись после падения и отойдя в сторону, бедняга-чилиец вновь рухнул на землю.
Toyota №207 команды Toyota Gazoo Racing: Жиньель де Вильерс, Деннис Мерфи
Фото: Red Bull Content Pool
Представители мотоциклетной федерации FIM уже объявили, что Сесар недоволен назначенным де Вильерсу наказанием.
Более того, оказалось, что в тот же день южноафриканец серьезно помешал еще одному мотогонщику – Мохамедсаиду Ауладу Али из Марокко.
В заявлении сказано: «Участник №163 упал на спуске с дюны в районе 180-го километра. Он поднимал мотоцикл, когда услышал шум мотора приближающегося внедорожника. Он положил байк, в это время из-за гребня дюны появилась машина. Она проехала прямо по мотоциклу, причинив тому серьезные повреждения.
Мотоциклист не запомнил стартовый номер участника».
В этом случае де Вильерс также не остановился, чтобы предложить помощь – хотя это требование прямо прописано в правилах гонки.
Есть основания говорить, что 49-летний южноафриканец может быть подвергнут новым, куда более строгим санкциям. Прежде он входил в число лидеров Ралли Дакар, выиграв на VW в 2009 году и еще семь раз став призером гонки. Но в последнее время результаты де Вильерса были уже заметно хуже: в 2021 год он финишировал восьмым.
Связанное видео
Сайнс принес Audi первую победу на этапе «Дакара»
Команда де Роя вмешалась в спор гонщиков КАМАЗа