Участник «Дакара» бросил на трассе сбитого им мотоциклиста

Эта история произошла еще на третьем этапе гонки в понедельник, но огласку получила только сейчас. Выступающий за Toyota южноафриканец де Вильерс в узком проходе между камнями ударил сзади мотоциклиста, а когда тот упал, просто проехал мимо (увидеть этот эпизод можно, например, здесь).

Пострадавшего зовут Сесар Самуран, это чилийский пилот-любитель, не претендующий на серьезный результат. Однако поклонников автоспорта возмутила не сама авария, а то обстоятельство, что де Вильерс даже не остановился для помощи пострадавшему мотогонщику.

Судьи оштрафовали пилота Toyota на пять минут, но в социальных сетях многие не согласны с таким штрафом. Немало тех, кто и вовсе призывает дисквалифицировать де Вильерса.

Сам он так объяснил случившееся: «Это произошло на участке с песком и большими камнями. Я ехал медленно и увидел мотоциклиста слева.

Я тоже стал смещаться левее, ударил мотоциклиста, и тот упал. Я чуть сдал назад, он поднялся и помахал мне рукой – это был сигнал, что он в порядке, и я могу ехать. Я проехал мимо мотоцикла и не хотел останавливаться, так как песок там был очень мягким. Мне не хотелось застрять».

Однако кадры видео не дают оснований говорить, что пострадавший Самуран делал знак, будто он в порядке. Более того, поднявшись после падения и отойдя в сторону, бедняга-чилиец вновь рухнул на землю.

Toyota №207 команды Toyota Gazoo Racing: Жиньель де Вильерс, Деннис Мерфи Фото: Red Bull Content Pool

Представители мотоциклетной федерации FIM уже объявили, что Сесар недоволен назначенным де Вильерсу наказанием.

Более того, оказалось, что в тот же день южноафриканец серьезно помешал еще одному мотогонщику – Мохамедсаиду Ауладу Али из Марокко.

В заявлении сказано: «Участник №163 упал на спуске с дюны в районе 180-го километра. Он поднимал мотоцикл, когда услышал шум мотора приближающегося внедорожника. Он положил байк, в это время из-за гребня дюны появилась машина. Она проехала прямо по мотоциклу, причинив тому серьезные повреждения.

Мотоциклист не запомнил стартовый номер участника».

В этом случае де Вильерс также не остановился, чтобы предложить помощь – хотя это требование прямо прописано в правилах гонки.

Есть основания говорить, что 49-летний южноафриканец может быть подвергнут новым, куда более строгим санкциям. Прежде он входил в число лидеров Ралли Дакар, выиграв на VW в 2009 году и еще семь раз став призером гонки. Но в последнее время результаты де Вильерса были уже заметно хуже: в 2021 год он финишировал восьмым.