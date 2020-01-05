«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»
Многократный победитель «Дакара» впервые будет вынужден общаться со штурманом на английском.
Стефан Петерансель побеждал на «Дакаре» рекордные 13 раз. В этом году 54-летний француз вновь стартовал в ралли-марафоне. Однако в последний момент врачи запретили жене Петеранселя Андреа по медицинским показателям быть его штурманом.
В итоге Петерансель стартовал вместе с португальцем Паулу Фиузой, который не говорит по-французски. Поскольку сам Петерансель не знает португальского языка, общаться напарникам предстоит на английском. Перед стартом Петерансель высказал опасения по этому поводу.
«На старте всегда стремишься к победе, – сказал Переансель. – И в этот раз я думаю, что это возможно. У нас хорошая машина, хорошая команда. Но я опасаюсь трудностей со своим штурманом. Я 21 раз участвовал в «Дакаре», но мой напарник всегда был французом. Теперь же мне придется говорить с ним на английском, а я плохо его знаю. Как, впрочем, и он».
Петеранселя также спросили об изменившихся правилах, из-за чего штурманы узнают маршрут только за 15 минут до старта.
«Я на самом деле счастлив, так как мне это напоминает старые времена, когда я только начинал на мотоцикле. Тогда не было никаких карт Google, ничего подобного. Каждый день нужно было искать новую дорогу. Пользоваться новым роуд-буком. Теперь будет примерно также. Мне кажется, победа достанется не только быстрейшему, но и тому, кто лучше справится с навигацией», – считает Петерансель.
Дополнительная информация: Серхио Лийо
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Стефан Петерансель
|Автор
|Сергей Иванов
«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»
База данных
|Сессия
|Дата
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Местное время
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
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ср 1 янв.
чт 2 янв.
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16:00
00:00
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|Церемония старта
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пт 3 янв.
сб 4 янв.
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16:00
00:00
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|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
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01:03
09:03
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|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
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вс 5 янв.
пн 6 янв.
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21:00
05:00
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|Этап 3: Неом – Неом
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пн 6 янв.
вт 7 янв.
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22:00
06:00
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|Этап 4: Неом – Эль-Ула
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вт 7 янв.
ср 8 янв.
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22:30
06:30
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ср 8 янв.
чт 9 янв.
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22:15
06:15
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|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
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чт 9 янв.
пт 10 янв.
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22:00
06:00
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|День отдыха в Эр-Рияде
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пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
22:00
06:00
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
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сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
22:00
06:00
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|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
пн 13 янв.
вт 14 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
вт 14 янв.
ср 15 янв.
|
22:00
06:00
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|Этап 11: Шубайта – Харад
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