«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»

Стефан Петерансель побеждал на «Дакаре» рекордные 13 раз. В этом году 54-летний француз вновь стартовал в ралли-марафоне. Однако в последний момент врачи запретили жене Петеранселя Андреа по медицинским показателям быть его штурманом.

В итоге Петерансель стартовал вместе с португальцем Паулу Фиузой, который не говорит по-французски. Поскольку сам Петерансель не знает португальского языка, общаться напарникам предстоит на английском. Перед стартом Петерансель высказал опасения по этому поводу.

«На старте всегда стремишься к победе, – сказал Переансель. – И в этот раз я думаю, что это возможно. У нас хорошая машина, хорошая команда. Но я опасаюсь трудностей со своим штурманом. Я 21 раз участвовал в «Дакаре», но мой напарник всегда был французом. Теперь же мне придется говорить с ним на английском, а я плохо его знаю. Как, впрочем, и он».

Петеранселя также спросили об изменившихся правилах, из-за чего штурманы узнают маршрут только за 15 минут до старта.

«Я на самом деле счастлив, так как мне это напоминает старые времена, когда я только начинал на мотоцикле. Тогда не было никаких карт Google, ничего подобного. Каждый день нужно было искать новую дорогу. Пользоваться новым роуд-буком. Теперь будет примерно также. Мне кажется, победа достанется не только быстрейшему, но и тому, кто лучше справится с навигацией», – считает Петерансель.

Дополнительная информация: Серхио Лийо