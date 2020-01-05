Дакар
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх в процессе . . .
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Новость

«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»

Поделились
Комментарии
«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»
Автор:
, Редактор
5 янв. 2020 г., 10:18

Многократный победитель «Дакара» впервые будет вынужден общаться со штурманом на английском.

Стефан Петерансель побеждал на «Дакаре» рекордные 13 раз. В этом году 54-летний француз вновь стартовал в ралли-марафоне. Однако в последний момент врачи запретили жене Петеранселя Андреа по медицинским показателям быть его штурманом.

В итоге Петерансель стартовал вместе с португальцем Паулу Фиузой, который не говорит по-французски. Поскольку сам Петерансель не знает португальского языка, общаться напарникам предстоит на английском. Перед стартом Петерансель высказал опасения по этому поводу.

«На старте всегда стремишься к победе, – сказал Переансель. – И в этот раз я думаю, что это возможно. У нас хорошая машина, хорошая команда. Но я опасаюсь трудностей со своим штурманом. Я 21 раз участвовал в «Дакаре», но мой напарник всегда был французом. Теперь же мне придется говорить с ним на английском, а я плохо его знаю. Как, впрочем, и он».

Петеранселя также спросили об изменившихся правилах, из-за чего штурманы узнают маршрут только за 15 минут до старта.

«Я на самом деле счастлив, так как мне это напоминает старые времена, когда я только начинал на мотоцикле. Тогда не было никаких карт Google, ничего подобного. Каждый день нужно было искать новую дорогу. Пользоваться новым роуд-буком. Теперь будет примерно также. Мне кажется, победа достанется не только быстрейшему, но и тому, кто лучше справится с навигацией», – считает Петерансель.

Дополнительная информация: Серхио Лийо

Читайте также:

 

Следующая новость
Босс команды Toyota: У нас нет фаворита, Аль-Аттия просто лучший гонщик в мире

Предыдущая новость

Босс команды Toyota: У нас нет фаворита, Аль-Аттия просто лучший гонщик в мире
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Стефан Петерансель
Автор Сергей Иванов

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Вольф: Решение сохранить команду Mercedes еще не принято

2
Формула 1

Семикратный навсегда. К 51-летию Михаэля Шумахера

3
Формула 1

Бинотто пообещал оставить в Ferrari опытных гонщиков на 2021 год

4
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

5
eSports

Я давно не играл в гонки. С чего начать?

Самое важное:

«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»
DAKR

«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»

Босс команды Toyota: У нас нет фаворита, Аль-Аттия просто лучший гонщик в мире
DAKR

Босс команды Toyota: У нас нет фаворита, Аль-Аттия просто лучший гонщик в мире

Алонсо предсказал победителя «Дакара» и оценил свои шансы
DAKR

Алонсо предсказал победителя «Дакара» и оценил свои шансы

Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию
DAKR

Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию

«Дакар 2020»: чего ждать от легендарного ралли-марафона, который впервые пройдет в Азии?
DAKR

«Дакар 2020»: чего ждать от легендарного ралли-марафона, который впервые пройдет в Азии?

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.