«У меня для него только один совет». Сайнс о дебюте Алонсо на «Дакаре»
Чемпион мира по ралли и победитель знаменитого ралли-рейда уверен, что Фернандо Алонсо добьется успеха в Саудовской Аравии.
Карлос Сайнс-старший дважды становился чемпионом мира по ралли и дважды побеждал в ралли-рейде «Дакар». В 2020 году он вновь выйдет на старт внедорожного марафона. В этот раз среди соперников Сайнса будет бывший пилот Формулы 1 Фернандо Алонсо, который выйдет на старт за рулем пикапа Toyota в 2019-м такая машина принесла победу Нассеру Аль-Аттие.
Накануне старта «Дакара», который состоится уже 5 января, Сайнс поделился с Motorsport.com своими мыслями по поводу дебюта соотечественника.
«Единственный совет, который я могу дать Фернандо, это относиться к нашей гонке с уважением, – сказал Сайнс. – Но он так и поступает. Он готовится, ездил в Марокко, участвовал в нескольких бахах. Провел много тестов.
Он великий гонщик – я уверен, что он отлично себя покажет. Доберется до финиша, наберется опыта. В конце концов, он двукратный чемпион Формулы 1. Уверен, что он прекрасно проведет время. Я точно могу сказать, что мне больше нравится "Дакар" с Алонсо, чем без него.
Что до меня, то на моей стороне опыт. Я всегда выступал в ралли, не в первый раз участвую в "Дакаре", лучше знаю специфику. Однако на сей раз мы стартуем в новой стране, по новому маршруту с длинными спецучастками. Хочется думать, что я приеду туда подготовленным».
Ралли «Дакар» в 2020 году впервые пройдет в Азии, на территории Саудовской Аравии. Ранее гонка проходила в Африке, а позже в Южной Америке.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Карлос Сайнс-ст.
|Автор
|Сергей Иванов
«У меня для него только один совет». Сайнс о дебюте Алонсо на «Дакаре»
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