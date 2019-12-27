«У меня для него только один совет». Сайнс о дебюте Алонсо на «Дакаре»

Карлос Сайнс-старший дважды становился чемпионом мира по ралли и дважды побеждал в ралли-рейде «Дакар». В 2020 году он вновь выйдет на старт внедорожного марафона. В этот раз среди соперников Сайнса будет бывший пилот Формулы 1 Фернандо Алонсо, который выйдет на старт за рулем пикапа Toyota в 2019-м такая машина принесла победу Нассеру Аль-Аттие.

Накануне старта «Дакара», который состоится уже 5 января, Сайнс поделился с Motorsport.com своими мыслями по поводу дебюта соотечественника.

«Единственный совет, который я могу дать Фернандо, это относиться к нашей гонке с уважением, – сказал Сайнс. – Но он так и поступает. Он готовится, ездил в Марокко, участвовал в нескольких бахах. Провел много тестов.

Он великий гонщик – я уверен, что он отлично себя покажет. Доберется до финиша, наберется опыта. В конце концов, он двукратный чемпион Формулы 1. Уверен, что он прекрасно проведет время. Я точно могу сказать, что мне больше нравится "Дакар" с Алонсо, чем без него.

Что до меня, то на моей стороне опыт. Я всегда выступал в ралли, не в первый раз участвую в "Дакаре", лучше знаю специфику. Однако на сей раз мы стартуем в новой стране, по новому маршруту с длинными спецучастками. Хочется думать, что я приеду туда подготовленным».

Ралли «Дакар» в 2020 году впервые пройдет в Азии, на территории Саудовской Аравии. Ранее гонка проходила в Африке, а позже в Южной Америке.