У Алонсо проблемы: машина сломалась, потеряно много времени
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Похоже, шансов на успех двукратного чемпиона Ф1 в дебютном «Дакаре» стало намного меньше.
В первый день «Дакара» Фернандо Алонсо финишировал на 11-м месте. Начало выдалось неплохим, однако уже на второй день испанский экипаж Toyota попал в неприятности.
Согласно короткому сообщению от пресс-службы ралли-марафона, машина Алонсо остановилась на 160-м километре гонки. По неподтвержденной информации, у него возникли проблемы с подвеской.
По итогам 100-го километра второго спецучастка Фернандо шел на четвертой позиции.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
У Алонсо проблемы: машина сломалась, потеряно много времени
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База данных
5 янв. - 17 янв.
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом Проходит прямо сейчас
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