У Алонсо проблемы: машина сломалась, потеряно много времени

В первый день «Дакара» Фернандо Алонсо финишировал на 11-м месте. Начало выдалось неплохим, однако уже на второй день испанский экипаж Toyota попал в неприятности.

Согласно короткому сообщению от пресс-службы ралли-марафона, машина Алонсо остановилась на 160-м километре гонки. По неподтвержденной информации, у него возникли проблемы с подвеской.

По итогам 100-го километра второго спецучастка Фернандо шел на четвертой позиции.