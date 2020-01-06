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Дакар / Ралли «Дакар» / Новость

У Алонсо проблемы: машина сломалась, потеряно много времени

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У Алонсо проблемы: машина сломалась, потеряно много времени
Автор:
6 янв. 2020 г., 09:56

Похоже, шансов на успех двукратного чемпиона Ф1 в дебютном «Дакаре» стало намного меньше.

В первый день «Дакара» Фернандо Алонсо финишировал на 11-м месте. Начало выдалось неплохим, однако уже на второй день испанский экипаж Toyota попал в неприятности.

Согласно короткому сообщению от пресс-службы ралли-марафона, машина Алонсо остановилась на 160-м километре гонки. По неподтвержденной информации, у него возникли проблемы с подвеской. 

По итогам 100-го километра второго спецучастка Фернандо шел на четвертой позиции.

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Денис Буденков

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Ралли «Дакар»

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пн 6 янв.
пн 6 янв.
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05:00
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вт 7 янв.
вт 7 янв.
07:00
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ср 8 янв.
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06:30
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чт 9 янв.
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пт 10 янв.
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