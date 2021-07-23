Три мотора и 4 км проводки: прототип Audi для «Дакара»

Гоночное отделение марки Audi представило автомобиль, который в следующем году заводская команда будет использовать в ралли-марафоне «Дакар».

Автомобиль получил имя RS Q e-tron, которое достаточно просто расшифровать: индекс RS присваивается спортивным модификациям серийных моделей, Q – кроссоверам, а e-tron – электромобилям. Впрочем, в этом случае речь идет о гибридной конструкции. Крутящий момент непосредственно на колеса будет поступать с двух электромоторов мощностью 340 л.с., позаимствованных у болида Формулы Е. По одному мотору установлено спереди и сзади – и каждый будет вращать свою ось через одноступенчатые редукторы.

Однако электроэнергии, которую можно запасти в тяговой батарее RS Q e-tron, никак не хватит на дистанцию среднестатистического дакаровского спецучастка, измеряющуюся в сотнях километров. Поэтому на автомобиле появился и третий, бензиновый мотор – новая версия двигателя, который в прошлом году использовался на машинах DTM. Мотор будет использоваться для подзарядки батареи по ходу дистанции, постоянно работая в диапазоне между 4 500 и 6 000 об/мин. Впрочем, на бивуаке у команды будет возможность пополнять запасы энергии и из внешнего источника. При этом, по словам создателей автомобиля, общая длина проводки на борту машины достигает 4 километров.

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Напомним, что Audi уже выбрала пилотов для своего проекта: за руль автомобилей сядут рекордсмен по победам в «Дакаре» Стефан Петерансель, двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс (на счету которого также есть победы в легендарном марафоне) и Маттиас Экстрем – экс-чемпион DTM и мирового ралли-кросса.

Недавно команда провела семидневные тесты с участием всех трех экипажей на внедорожном полигоне в Германии, где на разных покрытиях и в разных условиях автомобиль проехал дистанцию около 200 км. На заездах работали 10 механиков и 22 инженера. Напомним, что активную роль и в постройке, и в эксплуатации прототипа играет команда X-Raid, на счету которой 6 побед в «Дакаре» (на автомобилях марки Mini) и больше 10-ти титулов в Кубке мира по ралли-рейдам.

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Следующим этапом испытаний будут тесты с участием первого экземпляра RS Q e-tron на пересеченной местности в Испании. Одновременно с этим должны быть закончены работы над созданием силовой установки для второго автомобиля.