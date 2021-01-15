Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»

Россиянин Дмитрий Сотников выиграл ралли-рейд «Дакар» в зачете грузовиков. В итоговом протоколе он на 40 минут опередил своего партнера по команде КамАЗ Антона Шибалова. Тройку лидеров с отставанием более, чем в час, замкнул третий россиян – Айрат Мардеев.

На последнем этапе гонки россияне уступили победу чеху Мартину Мацику. Однако Шибалов уступил ему всего три секунды, а Сотников – 27. В общем зачете Мацик расположился на четвертом месте, пятерку замкнул его соотечественник Алеш Лопрайс. Четвертый представитель КамАЗа Андрей Каргинов стал седьмым.

Результаты 12-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Место Водитель Автомобиль Отставание 1. Мартин Мацик Iveco 2. Антон Шибалов КамАЗ + 0:03 3. Дмитрий Сотников КамАЗ + 0:27 3. Алексей Вишневский МАЗ + 2:12 4. Андрей Каргинов КамАЗ + 2:48 5. Айрат Мардеев КамАЗ + 4:37

Положение в общем зачете