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Дакар / Отчет о гонке

Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»

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Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»
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, редактор

Российские гонщики заняли весь подиум по итогам гонки в зачете грузовиков

Россиянин Дмитрий Сотников выиграл ралли-рейд «Дакар» в зачете грузовиков. В итоговом протоколе он на 40 минут опередил своего партнера по команде КамАЗ Антона Шибалова. Тройку лидеров с отставанием более, чем в час, замкнул третий россиян – Айрат Мардеев.

На последнем этапе гонки россияне уступили победу чеху Мартину Мацику. Однако Шибалов уступил ему всего три секунды, а Сотников – 27. В общем зачете Мацик расположился на четвертом месте, пятерку замкнул его соотечественник Алеш Лопрайс. Четвертый представитель КамАЗа Андрей Каргинов стал седьмым. 

Результаты 12-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Место Водитель Автомобиль Отставание
1. Czech Republic Мартин Мацик Iveco  
2. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ + 0:03
3.  Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 0:27
3. Belarus Алексей Вишневский МАЗ + 2:12
4. Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ + 2:48
5. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 4:37

Положение в общем зачете

Место Водитель Автомобиль Отставание
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ 47 ч 42:41
2. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ + 40:18
3. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ + 1:14:14
4. Czech Republic Мартин Мацик IVECO + 1:47:28
5. Czech Republic Алеш Лопрайс Praga

+ 2:01:30
6. Belarus Алексей Вишневский МАЗ + 2:15:53
7. Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ + 2:47:15

 

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Иван Матушкин

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