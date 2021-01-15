Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»
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Российские гонщики заняли весь подиум по итогам гонки в зачете грузовиков
Россиянин Дмитрий Сотников выиграл ралли-рейд «Дакар» в зачете грузовиков. В итоговом протоколе он на 40 минут опередил своего партнера по команде КамАЗ Антона Шибалова. Тройку лидеров с отставанием более, чем в час, замкнул третий россиян – Айрат Мардеев.
На последнем этапе гонки россияне уступили победу чеху Мартину Мацику. Однако Шибалов уступил ему всего три секунды, а Сотников – 27. В общем зачете Мацик расположился на четвертом месте, пятерку замкнул его соотечественник Алеш Лопрайс. Четвертый представитель КамАЗа Андрей Каргинов стал седьмым.
Результаты 12-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков
|Место
|Водитель
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|Мартин Мацик
|Iveco
|2.
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|+ 0:03
|3.
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 0:27
|3.
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|+ 2:12
|4.
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|+ 2:48
|5.
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+ 4:37
Положение в общем зачете
|Место
|Водитель
|Автомобиль
|Отставание
|1.
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|47 ч 42:41
|2.
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|+ 40:18
|3.
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+ 1:14:14
|4.
|Мартин Мацик
|IVECO
|+ 1:47:28
|5.
|Алеш Лопрайс
|Praga
|
+ 2:01:30
|6.
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|+ 2:15:53
|7.
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|+ 2:47:15
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Иван Матушкин
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Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»
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