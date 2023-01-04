Травма ноги не помешала Барреде выиграть 4-й этап «Дакара»

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В среду участники марафона преодолели 425 километров по кольцевому маршруту в окрестностях Хаиля. Впервые со старта гонки на дистанции встретились большие песчаные дюны, в которых помимо скорости многое решает опыт.

По ходу дня лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Поначалу быстрее всех ехал Адриен ван Беверен, затем его опередил Мэйсон Клейн, а у того инициативу перехвалил Пабло Кинтанилья.

Но на заключительном отрезке между последней контрольной точкой и финишем произошло маленькое чудо. Вперед вышел Хоан Барреда Борт. Сам по себе этот факт едва ли выглядит удивительным, учитывая, что испанец не пропустил ни одного «Дакара» с 2011 года, а десять последних лет в каждой гонке выигрывал хотя бы один этап.

Но уникальность ситуации в том, что гонщик Honda третий день едет со сломанными пальцами на левой ноге. Несмотря на это, 39-летний гонщик не просто стал быстрейшим, но и одержал свою 30-ю победу за время выступлений на «Дакаре».

Хоан Барреда Борт, Monster Energy JB Team: Фото: A.S.O.

Лидер гонки Даниэль Сэндерс показал по итогам дня только седьмое время, однако проиграл совсем немного, потому остался на первой строчке генеральной классификации.

Индийский производитель Hero потерял в среду сразу двух своих лидеров. Росса Брэнча подвела техника, а Себастьян Бюлер остановился на трассе с пустым баком.

Новая механика

На четвертом этапе уже во второй раз на нынешнем «Дакаре» действовал интересный механизм – так как хорошо известно, что сложнее всего в подобных соревнованиях раньше всех уходить на дистанцию, решено было ввести особые бонусы.

Теперь тем, кто не может ориентироваться по следам соперников, официально уменьшают показанное время. На четвертом этапе тому, кто физически ехал первым (не по времени, а по положению в пустуне), списывали по 1,5 секунды за каждый пройденный километр, второму гонщику – секунду, а третьему – 0,5 секунды. Такой принцип действовал до зоны заправки на 211 километре.

Теоретически таким образом можно было отыграть 5 минут и 16 секунд, но так как гонщики менялись позициями, Сэндерс после подсчетов с использованием GPS получил 3 минуты 58 секунд бонуса, а американец Скайлер Хаус – 3:35. Учитывая, сколь малы отрывы, даже такая величина может стать решающей.

Положение в Ралли Дакар после 4-го этапа. Зачет Мото

Поз.* Этап** Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 (1) 8 Даниэль Сэндерс GasGas 18 ч 40:03 2 (4) 7 Скайлер Хаус Husqvarna +3:33 3 (3) 6 Кевин Бенавидес KTM +4:05 4 (5) 1 Хоан Барреда Борт Honda +4:30 5 (6) 3 Тоби Прайс Тоби Прайс KTM +7:17 6 (2) 12 Мэйсон Клейн KTM +10:05

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

В четверг маршрут «Дакара» предусматривает еще одну петлю в окрестностях Хаиля с гоночной дистанцией 373 км.