Toyota выиграла очередной этап «Дакара», у Audi опять проблемы

Сегодня в окрестностях саудовской столицы Эр-Рияда прошел 5-й этап ралли-марафона «Дакар». Две группы участников соревновались (впервые в истории гонки) на двух разных, проложенных в разных зонах спецучастках (длиной 345 и 421 км соответственно) – и после финиша вернулись на тот же бивуак, где провели предыдущую ночь.

В зачете автомобилей этап ознаменовался весьма плотной борьбой – в пяти минутах от оказавшегося быстрее всех Хенка Латегана на Toyota финишировали еще 7 экипажей. Лучшим из лидеров гонки при этом стал Себастьен Леб на автомобиле команды Prodrive BRX, который сейчас занимает 2-е место в общем зачете и по итогам дня тоже стал 2-м. Впрочем у лидирующего Нассера аль-Аттии (Toyota) француз смог отыграть меньше 3-х минут из почти 40-ка.

Одним из главных событий дня стала очередная неудача экипажа Audi. Карлос Сайнс, налетев на камень, сломал один из амортизаторов своего автомобиля – и потерял на этом больше часа. Сначала испанец был вынужден ждать Стефана Петеранселя, а потом – проводить ремонт: амортизатор был снят с машины француза и установлен на автомобиль двукратного чемпиона мира по ралли. И если в начале дня Сайнс занимал в общем зачете 17-е место (и был лучшим представителем Audi), теперь экипаж испанца находится лишь на 22-й строчке. Лучшим представителем немецкой команды стал ее наименее опытный пилот – двукратный чемпион DTM Маттиас Экстрем, который находится на 16-м месте.

Положение в общем зачете автомобилей после 5 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Нассер Аль-Аттия Toyota 2. Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:35:10 3. Лусио Альвареc Toyota 00:51:15 4. Язид Аль-Раджи Toyota 01:06:23 5. Владимир Васильев BMW 01:07:52 6. Якуб Пшигоньски Mini 01:10:24 ...16. Маттиас Экстрем Audi 02:46:32

Мотоциклисты, квадроциклисты и участники зачета Classic (в том числе швейцарский экипаж команды Red Legend Team, выступающий при поддержке марки LADA на автомобиле Niva Legend) соревновались на более коротком спецучастке. Примерно в полдень по местному времени гонка была нейтрализована (и уже не возобновлялась) – из-за того, что все медицинские вертолеты уже были задействованы и на новый инцидент на трассе организаторы не смогли бы отреагировать должным образом.

В результатах этапа среди мотоциклистов обращает на себя внимание 2-е место дебютанта гонки Данило Петруччи, до недавнего времени выступавшего в MotoGP – итальянец меньше 5 минут уступил выигравшему этап двукратному победителю «Дакара» Тоби Прайсу. В общем зачете продолжают лидировать Сэм Сандерленд и Маттиас Валькнер. За день разрыв между британцем и австрийцем сократился с трех минут до двух с половиной – однако результаты сегодняшнего дня пока считаются предварительными и могут быть пересмотрены из-за упомянутой нейтрализации гонки.

Предварительное положение в общем зачете мотоциклов после 5 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Сэм Сандерленд Gas Gas 2. Маттиас Валькнер KTM 00:02:29 3. Адриен ван Беверен Yamaha 00:05:59 4. Даниэль Сандерс KTM 00:08:01 5. Скайлер Хаус Husqvarna 00:13:36

В категории квадроциклов лучше всего проявил себя занимающий второе место Александр Жиру – в какой-то момент француз смог оторваться от других пилотов из группы лидеров (включая россиянина Александра Максимова), избежав совершенной сразу несколькими соперниками навигационной ошибки.

На последнем контрольном пункте, до которого успели добраться лидеры, Жиру опережал лидирующего в общем зачете Пабло Коппети почти на 10 минут. И даже если финальными будут признаны эти результаты, француз сократит отставание от лидера на две трети (с 15-ти минут до 5-ти). Но в соответствующем пункте успели отметиться только 7 пилотов из 12-ти продолжающих гонку. В последней же контрольной точке, которую преодолела вся дюжина, Жиру опережал Копетти на 17 с небольшим минут. Так что, если организаторы посчитают финишем этапа 157-й километр спецучастка, лидер в категории квадроциклов сменится.