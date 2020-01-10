Toyota обвинила поставщика шин в проколах на «Дакаре»

Необычайная жесткость почвы стала причиной многочисленных проколов в первые дни дебютного марафона «Дакар» в Саудовской Аравии. Сильнее всего от них страдают участники, выступающие в категории внедорожников. При этом, гонщики на полноприводных машинах Toyota получают значительно больше проколов, чем из конкуренты из MINI X-Raid, которые едут на заднеприводных багги. На четверых пилотов заводской Toyota (Нассер Аль-Аттия, Фернандо Алонсо, Жиньели де Вильерс и Бернхард тен Бринке), а также частника Язида Аль-Раджи за пять дней пришлось около 40 проколов, в то время, как Стефан Петерансель и Карлос Сайнс на MINI пострадали от аналогичных проблем шесть раз на двоих.

Меньшее число проблем с проколами стало одной из причин, по которым после пяти спецучастков Сайнс возглавляет гонку, а Петерансель идет третьим. А в Toyota полагают, что такая разница в прочности резины обусловлена ошибкой их поставщика – компании BF Goodrich.

«Мы не верим, что этих проблем нельзя было избежать, – сообщил Motorsport.com источник в команде. – Мы пробовали шины для земли, для песка, меняли давление – ничего не изменилось. В один день один пилот получает три прокола, другой на следующий день – четыре. Как будто это лотерея.

Гонщики не понимают причин проколов. Шины просто недостаточно жесткие для этой местности».

С обвинениями в адрес BF Goodrich согласился и лидер Toyota Нассер Аль-Аттия.

«Думаю, им надо поработать над шинами, ведь нынешним уже четыре года, – сказал катарец. – Проблема в том, что у них нет конкурентов. Будь в гонке и другой бренд, уверен, все бы изменилось. Посмотрите, на багги-то нет проколов. Надо с ними это обсудить».

Разницу в числе проколов у Toyota и Borgward с одной стороны, и MINI и Peugeot с другой связывают с тем, что на багги двух последних команд стоят более широкие шины с большим диаметром колеса.

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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