Toyota Hilux для «Дакара» лишилась двух цилиндров
Производитель представил новую машину, созданную по регламенту 2022 года
Вслед за Audi и командой Prodrive концерн Toyota представил новую версию гоночного внедорожника для ралли-марафона «Дакар», который называется GR DKR Hilux T1+. Он создан на базе одноименного пикапа и пока не получил финальной ливреи.
Создать новую машину потребовалось в связи с изменениями регламента FIA на 2022 год. Машина весьма существенно отличается от внедорожника, который с некоторыми изменениями выступал на «Дакаре» с 2012 года и выиграл гонку в 2019 году.
В новой машине ширина была увеличена с двух до 2,3 метра а диаметр колес вырос с 32 до 37 дюймов (именно колес с шинами, а не одних только дисков). Ширина рабочей поверхности резины была увеличена с 245 до 320 миллиметров, а ход подвески вырос с 280 до 350 миллиметров.
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Главным отличием, впрочем, стало использование нового двигателя. Если в прежние годы автомобиль приводился в движение атмосферным бензиновым мотором V8 объемом 5,0 литра, то теперь его заменили на гоночную версию 3,5-литрового двигателя V6 с турбонаддувом, который как и прежний силовой агрегат позаимствовали у серийного внедорожника Toyota Land Cruiser.
Главным пилотом Toyota на «Дакаре» останется Нассер Аль-Аттия, который выиграл гонку в 2019 году. Во второй машине как и прежде поедет Жинель де Вильерс, у которого теперь новый штурман Деннис Мерфи.