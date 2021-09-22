Toyota Hilux для «Дакара» лишилась двух цилиндров

Вслед за Audi и командой Prodrive концерн Toyota представил новую версию гоночного внедорожника для ралли-марафона «Дакар», который называется GR DKR Hilux T1+. Он создан на базе одноименного пикапа и пока не получил финальной ливреи.

Создать новую машину потребовалось в связи с изменениями регламента FIA на 2022 год. Машина весьма существенно отличается от внедорожника, который с некоторыми изменениями выступал на «Дакаре» с 2012 года и выиграл гонку в 2019 году.

В новой машине ширина была увеличена с двух до 2,3 метра а диаметр колес вырос с 32 до 37 дюймов (именно колес с шинами, а не одних только дисков). Ширина рабочей поверхности резины была увеличена с 245 до 320 миллиметров, а ход подвески вырос с 280 до 350 миллиметров.

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Главным отличием, впрочем, стало использование нового двигателя. Если в прежние годы автомобиль приводился в движение атмосферным бензиновым мотором V8 объемом 5,0 литра, то теперь его заменили на гоночную версию 3,5-литрового двигателя V6 с турбонаддувом, который как и прежний силовой агрегат позаимствовали у серийного внедорожника Toyota Land Cruiser.

Главным пилотом Toyota на «Дакаре» останется Нассер Аль-Аттия, который выиграл гонку в 2019 году. Во второй машине как и прежде поедет Жинель де Вильерс, у которого теперь новый штурман Деннис Мерфи.