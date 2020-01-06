Терранова вышел в лидеры «Дакара», Алонсо потерял два часа

Фернандо Алонсо был близок к темпу лидеров на протяжении первых 160 километров, но затем колесо и подвеска его Toyota Hilux оказались повреждены после удара об камень. Алонсо и его штурман Марк Кома попытались провести ремонт на месте, но им все же пришлось ждать техничку от Toyota Gazoo. Экипаж продолжает гонку, но любые шансы испанца на успешный результат в дебютном «Дакаре», похоже, испарились. Всего Алонсо потерял около 2,5 часов.

Этап Эль-Ваджх – Неом, включающий в себя 367 километров пути, является первым из шести этапов «Дакара» этого года, для которых дорожная книга выдается экипажам за несколько минут до старта, а не во второй половине предыдущего дня.

Большую часть второго этапа лидерство принадлежало местному герою Язиду Аль-Раджи, который отыгрывал больше шести минут после 250 километров, компенсируя потерю времени в воскресенье. Однако в итоге победа на этапе досталась его коллеге по Toyota Жиньелю де Вильерсу, который теперь занимает шестое место в зачете и уступает лидирующему Орландо Терранове 12 минут.

Терранова на Mini уступил почти четыре минуту де Вильерсу и стал в понедельник вторым. Позади них расположились к Халид Аль-Кассими и Матье Серрадори. Нассер Аль-Аттия и Карлос Сайнс проиграли немногим больше десяти минут.

Неожиданный победитель первого этапа Вайдотас Жала проехал на 19 минут хуже Террановы и опустился на пятое место в зачете. Самый успешный гонщик «Дакара» Стефан Петерансель столкнулся с проблемами рулевого управления и провалился со второго места в итоговом протоколе ралли на восьмое.

Положение в общем зачете автомобилей (топ-10):

Поз. № Гонщик Машина Время/Отст. 1 311 Орландо Терранова Mini 7 ч. 7 м. 36 с 2 305 Карлос Сайнс Mini +4 м. 43 с. 3 300 Нассер Аль-Аттия Toyota +6 м. 7 с. 4 315 Матье Серрадори Century +7 м. 22 с. 5 319 Вайдотас Жала Mini +8 м. 11 с. 6 304 Жиньель де Вильерс Toyota +12 м. 4 с. 7 308 Халид Аль-Касими Peugeot +12 м. 35 с. 8 302 Стефан Петерхансель Mini +13 м. 17 с. 9 309 Язид Аль-Раджи Toyota +16 м. 5 с. 10 307 Бернхард тен Бринке Toyota +21 м. 23 с.

В классе мотоциклов в лидеры зачета вышел гонщик KTM Сэм Сандерленд, который в понедельник пришел к финишу вторым после Росса Бранча. Теперь Сандерленд на минуту с лишним опережает Пабло Кинтанилью, которому Кевин Бенавидес уступает совсем немного.

Действующий победитель Тоби Прайс (КТМ) и Рики Брабек (Honda), которые по итогам воскресенья занимали два первых места, проиграли Бранчу по 12 и 9 минут соответственно и выпали из топ-3.

Для боливийского гонщика Даниэля Носильи (Honda) ралли закончилось – он попал в больницу с травмой головы после падения на 141-м километре дистанции.

Россиянин Дмитрий Агошков пришел к финишу лишь 82-м. Сейчас он занимает 76-е место в зачете.

Положение в общем зачете мотоциклов (топ-5):

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 Сэм Сандерленд KTM 7 ч. 5 м. 22 с. 2 Пабло Кинтанилья Husqvarna 1 м. 18 с. 3 Кевин Бенавидес Honda 1 м. 32 с. 4 Маттиас Валькнер KTM 2 м. 00 с. 5 Рики Брабек Honda 4 м. 11 с.

В категории квадроциклов свое преимущество увеличил Игнасио Касале, выиграв второй этап.

Положение в общем зачете квадроциклов (топ-5):

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 Игнасио Касале KTM 7 ч. 5 м. 22 с. 2 Рафал Соник Husqvarna 1 м. 18 с. 3 Джовани Энрико Honda 1 м. 32 с. 4 Симон Витсе KTM 2 м. 00 с. 5 Мануэль Андухар Honda 4 м. 11 с.

Новость дополняется