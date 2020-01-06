Терранова вышел в лидеры «Дакара», Алонсо потерял два часа
Гонщик X-raid Mini Орландо Терранова занял первую строчку по итогам двух дней ралли-марафона, а двукратный чемпион Ф1 повредил машину и провалился вниз в зачете.
Фернандо Алонсо был близок к темпу лидеров на протяжении первых 160 километров, но затем колесо и подвеска его Toyota Hilux оказались повреждены после удара об камень. Алонсо и его штурман Марк Кома попытались провести ремонт на месте, но им все же пришлось ждать техничку от Toyota Gazoo. Экипаж продолжает гонку, но любые шансы испанца на успешный результат в дебютном «Дакаре», похоже, испарились. Всего Алонсо потерял около 2,5 часов.
Этап Эль-Ваджх – Неом, включающий в себя 367 километров пути, является первым из шести этапов «Дакара» этого года, для которых дорожная книга выдается экипажам за несколько минут до старта, а не во второй половине предыдущего дня.
Большую часть второго этапа лидерство принадлежало местному герою Язиду Аль-Раджи, который отыгрывал больше шести минут после 250 километров, компенсируя потерю времени в воскресенье. Однако в итоге победа на этапе досталась его коллеге по Toyota Жиньелю де Вильерсу, который теперь занимает шестое место в зачете и уступает лидирующему Орландо Терранове 12 минут.
Терранова на Mini уступил почти четыре минуту де Вильерсу и стал в понедельник вторым. Позади них расположились к Халид Аль-Кассими и Матье Серрадори. Нассер Аль-Аттия и Карлос Сайнс проиграли немногим больше десяти минут.
Неожиданный победитель первого этапа Вайдотас Жала проехал на 19 минут хуже Террановы и опустился на пятое место в зачете. Самый успешный гонщик «Дакара» Стефан Петерансель столкнулся с проблемами рулевого управления и провалился со второго места в итоговом протоколе ралли на восьмое.
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Положение в общем зачете автомобилей (топ-10):
|Поз.
|№
|Гонщик
|Машина
|Время/Отст.
|1
|311
|
Орландо Терранова
|Mini
|7 ч. 7 м. 36 с
|2
|305
|
Карлос Сайнс
|Mini
|+4 м. 43 с.
|3
|300
|
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|+6 м. 7 с.
|4
|315
|
Матье Серрадори
|Century
|+7 м. 22 с.
|5
|319
|
Вайдотас Жала
|Mini
|+8 м. 11 с.
|6
|304
|
Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+12 м. 4 с.
|7
|308
|
Халид Аль-Касими
|Peugeot
|+12 м. 35 с.
|8
|302
|
Стефан Петерхансель
|Mini
|+13 м. 17 с.
|9
|309
|
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+16 м. 5 с.
|10
|307
|
Бернхард тен Бринке
|Toyota
|+21 м. 23 с.
В классе мотоциклов в лидеры зачета вышел гонщик KTM Сэм Сандерленд, который в понедельник пришел к финишу вторым после Росса Бранча. Теперь Сандерленд на минуту с лишним опережает Пабло Кинтанилью, которому Кевин Бенавидес уступает совсем немного.
Действующий победитель Тоби Прайс (КТМ) и Рики Брабек (Honda), которые по итогам воскресенья занимали два первых места, проиграли Бранчу по 12 и 9 минут соответственно и выпали из топ-3.
Для боливийского гонщика Даниэля Носильи (Honda) ралли закончилось – он попал в больницу с травмой головы после падения на 141-м километре дистанции.
Россиянин Дмитрий Агошков пришел к финишу лишь 82-м. Сейчас он занимает 76-е место в зачете.
Положение в общем зачете мотоциклов (топ-5):
|Поз.
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|1
|Сэм Сандерленд
|KTM
|7 ч. 5 м. 22 с.
|2
|Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|1 м. 18 с.
|3
|Кевин Бенавидес
|Honda
|1 м. 32 с.
|4
|Маттиас Валькнер
|KTM
|2 м. 00 с.
|5
|Рики Брабек
|Honda
|4 м. 11 с.
В категории квадроциклов свое преимущество увеличил Игнасио Касале, выиграв второй этап.
Положение в общем зачете квадроциклов (топ-5):
|Поз.
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|1
|Игнасио Касале
|KTM
|7 ч. 5 м. 22 с.
|2
|Рафал Соник
|Husqvarna
|1 м. 18 с.
|3
|Джовани Энрико
|Honda
|1 м. 32 с.
|4
|Симон Витсе
|KTM
|2 м. 00 с.
|5
|Мануэль Андухар
|Honda
|4 м. 11 с.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Жиньель дe Вильерс , Халид Аль-Кассими , Орландо Терранова
|Автор
|Валентин Хорунжий
Терранова вышел в лидеры «Дакара», Алонсо потерял два часа
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
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ср 1 янв.
чт 2 янв.
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22:00
00:00
|
|Церемония старта
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пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
22:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
07:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
пн 6 янв.
пн 6 янв.
|
03:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
вт 7 янв.
вт 7 янв.
|
04:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
ср 8 янв.
ср 8 янв.
|
04:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
чт 9 янв.
чт 9 янв.
|
04:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
пт 10 янв.
пт 10 янв.
|
04:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
сб 11 янв.
сб 11 янв.
|
04:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
вс 12 янв.
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04:00
06:00
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