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Ралли «Дакар»
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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Терранова вышел в лидеры «Дакара», Алонсо потерял два часа

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Терранова вышел в лидеры «Дакара», Алонсо потерял два часа
Автор:
, Редактор новостей
Соавтор: Серхио Лильо
6 янв. 2020 г., 11:52

Гонщик X-raid Mini Орландо Терранова занял первую строчку по итогам двух дней ралли-марафона, а двукратный чемпион Ф1 повредил машину и провалился вниз в зачете.

Фернандо Алонсо был близок к темпу лидеров на протяжении первых 160 километров, но затем колесо и подвеска его Toyota Hilux оказались повреждены после удара об камень. Алонсо и его штурман Марк Кома попытались провести ремонт на месте, но им все же пришлось ждать техничку от Toyota Gazoo. Экипаж продолжает гонку, но любые шансы испанца на успешный результат в дебютном «Дакаре», похоже, испарились. Всего Алонсо потерял около 2,5 часов.

 

Этап Эль-Ваджх – Неом, включающий в себя 367 километров пути, является первым из шести этапов «Дакара» этого года, для которых дорожная книга выдается экипажам за несколько минут до старта, а не во второй половине предыдущего дня.

Большую часть второго этапа лидерство принадлежало местному герою Язиду Аль-Раджи, который отыгрывал больше шести минут после 250 километров, компенсируя потерю времени в воскресенье. Однако в итоге победа на этапе досталась его коллеге по Toyota Жиньелю де Вильерсу, который теперь занимает шестое место в зачете и уступает лидирующему Орландо Терранове 12 минут. 

Терранова на Mini уступил почти четыре минуту де Вильерсу и стал в понедельник вторым. Позади них расположились к Халид Аль-Кассими и Матье Серрадори. Нассер Аль-Аттия и Карлос Сайнс проиграли немногим больше десяти минут.

Неожиданный победитель первого этапа Вайдотас Жала проехал на 19 минут хуже Террановы и опустился на пятое место в зачете. Самый успешный гонщик «Дакара» Стефан Петерансель столкнулся с проблемами рулевого управления и провалился со второго места в итоговом протоколе ралли на восьмое.

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Положение в общем зачете автомобилей (топ-10):

Поз. Гонщик Машина Время/Отст.
1 311

Аргентина Орландо Терранова

 Mini 7 ч. 7 м. 36 с
2 305

Испания Карлос Сайнс

 Mini +4 м. 43 с.
3 300

Катар Нассер Аль-Аттия

 Toyota +6 м. 7 с.
4 315

Франция Матье Серрадори

 Century +7 м. 22 с.
5 319

Литва Вайдотас Жала

 Mini +8 м. 11 с.
6 304

Южная Африка Жиньель де Вильерс

 Toyota +12 м. 4 с.
7 308

Объединенные Арабские Эмираты Халид Аль-Касими

 Peugeot +12 м. 35 с.
8 302

Франция Стефан Петерхансель

 Mini +13 м. 17 с.
9 309

Саудовская Аравия Язид Аль-Раджи

 Toyota +16 м. 5 с.
10 307

Нидерланды Бернхард тен Бринке

 Toyota +21 м. 23 с.

В классе мотоциклов в лидеры зачета вышел гонщик KTM Сэм Сандерленд, который в понедельник пришел к финишу вторым после Росса Бранча. Теперь Сандерленд на минуту с лишним опережает Пабло Кинтанилью, которому Кевин Бенавидес уступает совсем немного.

Действующий победитель Тоби Прайс (КТМ) и Рики Брабек (Honda), которые по итогам воскресенья занимали два первых места, проиграли Бранчу по 12 и 9 минут соответственно и выпали из топ-3.

Для боливийского гонщика Даниэля Носильи (Honda) ралли закончилось – он попал в больницу с травмой головы после падения на 141-м километре дистанции.

Россиянин Дмитрий Агошков пришел к финишу лишь 82-м. Сейчас он занимает 76-е место в зачете.

Положение в общем зачете мотоциклов (топ-5):

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст.
1 Соединенное Королевство Сэм Сандерленд KTM 7 ч. 5 м. 22 с.
2 Чили Пабло Кинтанилья Husqvarna 1 м. 18 с.
3 Аргентина Кевин Бенавидес Honda 1 м. 32 с.
4 Австрия Маттиас Валькнер KTM 2 м. 00 с.
5 Соединенные Штаты Рики Брабек Honda 4 м. 11 с.

В категории квадроциклов свое преимущество увеличил Игнасио Касале, выиграв второй этап. 

Положение в общем зачете квадроциклов (топ-5):

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст.
1 Чили Игнасио Касале KTM 7 ч. 5 м. 22 с.
2 Poland Рафал Соник Husqvarna 1 м. 18 с.
3 Чили Джовани Энрико Honda 1 м. 32 с.
4 Франция Симон Витсе KTM 2 м. 00 с.
5 Аргентина Мануэль Андухар Honda 4 м. 11 с.

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Жиньель дe Вильерс , Халид Аль-Кассими , Орландо Терранова
Автор Валентин Хорунжий

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
22:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
22:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
07:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
03:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
04:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
04:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
04:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
04:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
04:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
04:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
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пн 13 янв.
04:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
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вт 14 янв.
04:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
04:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
04:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
пт 17 янв.
пт 17 янв.
04:00
06:00
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