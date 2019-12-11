«Теперь мы готовы». Алонсо провел в Абу-Даби финальные тесты перед «Дакаром»

Двукратный чемпион Ф1 провел два с половиной дня в компании своего штурмана Марка Комы и команды Toyota Gazoo Racing South Africa, оттачивая приемы управления в песках и дюнах ОАЭ.

Главной задачей на этих тестах была работа со стенограммой в условиях, когда впереди нет следов от других экипажей. В коротком видео, опубликованном в инстаграме, Кома отметил: «Километры песка, прокладка маршрута и хорошая тренировка по чтению ориентиров на местности».

Сам Фернандо добавил: «Теперь мы готовы к "Дакару", это был последний день [тестов], мы очень довольны».

В понедельник пикап Hilux, управляемый Алонсо, после жесткого приземления с дюны остановился со сломанной подвеской.

Для отработки подобных ситуаций гонщик со штурманом сами провели ремонт, им помогал лишь Хайме Арагаль, штурман, который поедет на «Дакар» в другом экипаже.

«Это часть обучения, они спокойно восприняли случившееся и еще больше ждут старта гонки», – сказал представитель Toyota, комментируя случившееся для Motorsport.com.

Алонсо выйдет на старт своего первого «Дакара», имея за плечами десять гоночных дней в различных внедорожных соревнованиях. Его лучшим результатом в них стало третье место на недавнем Rally Neom. До этого экс-пилот Ф1 попадал в аварии в Марокко и ЮАР, но каждый раз добирался до финиша.

«Дакар»-2020 пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января.