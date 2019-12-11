«Теперь мы готовы». Алонсо провел в Абу-Даби финальные тесты перед «Дакаром»
Испанец проехал 600 километров за рулем внедорожника Toyota, после чего сказал, что готов к дебюту в январском марафоне.
Двукратный чемпион Ф1 провел два с половиной дня в компании своего штурмана Марка Комы и команды Toyota Gazoo Racing South Africa, оттачивая приемы управления в песках и дюнах ОАЭ.
Главной задачей на этих тестах была работа со стенограммой в условиях, когда впереди нет следов от других экипажей. В коротком видео, опубликованном в инстаграме, Кома отметил: «Километры песка, прокладка маршрута и хорошая тренировка по чтению ориентиров на местности».
Сам Фернандо добавил: «Теперь мы готовы к "Дакару", это был последний день [тестов], мы очень довольны».
В понедельник пикап Hilux, управляемый Алонсо, после жесткого приземления с дюны остановился со сломанной подвеской.
Для отработки подобных ситуаций гонщик со штурманом сами провели ремонт, им помогал лишь Хайме Арагаль, штурман, который поедет на «Дакар» в другом экипаже.
«Это часть обучения, они спокойно восприняли случившееся и еще больше ждут старта гонки», – сказал представитель Toyota, комментируя случившееся для Motorsport.com.
Алонсо выйдет на старт своего первого «Дакара», имея за плечами десять гоночных дней в различных внедорожных соревнованиях. Его лучшим результатом в них стало третье место на недавнем Rally Neom. До этого экс-пилот Ф1 попадал в аварии в Марокко и ЮАР, но каждый раз добирался до финиша.
«Дакар»-2020 пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Команды
|Toyota Racing
|Автор
|Серхио Лильо
«Теперь мы готовы». Алонсо провел в Абу-Даби финальные тесты перед «Дакаром»
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