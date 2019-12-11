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«Теперь мы готовы». Алонсо провел в Абу-Даби финальные тесты перед «Дакаром»

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«Теперь мы готовы». Алонсо провел в Абу-Даби финальные тесты перед «Дакаром»
Автор:
, Журналист (Испания)
11 дек. 2019 г., 11:57

Испанец проехал 600 километров за рулем внедорожника Toyota, после чего сказал, что готов к дебюту в январском марафоне.

Двукратный чемпион Ф1 провел два с половиной дня в компании своего штурмана Марка Комы и команды Toyota Gazoo Racing South Africa, оттачивая приемы управления в песках и дюнах ОАЭ.

Главной задачей на этих тестах была работа со стенограммой в условиях, когда впереди нет следов от других экипажей. В коротком видео, опубликованном в инстаграме, Кома отметил: «Километры песка, прокладка маршрута и хорошая тренировка по чтению ориентиров на местности».

Сам Фернандо добавил: «Теперь мы готовы к "Дакару", это был последний день [тестов], мы очень довольны». 

В понедельник пикап Hilux, управляемый Алонсо, после жесткого приземления с дюны остановился со сломанной подвеской. 

Для отработки подобных ситуаций гонщик со штурманом сами провели ремонт, им помогал лишь Хайме Арагаль, штурман, который поедет на «Дакар» в другом экипаже.

«Это часть обучения, они спокойно восприняли случившееся и еще больше ждут старта гонки», – сказал представитель Toyota, комментируя случившееся для Motorsport.com.

Алонсо выйдет на старт своего первого «Дакара», имея за плечами десять гоночных дней в различных внедорожных соревнованиях. Его лучшим результатом в них стало третье место на недавнем Rally Neom. До этого экс-пилот Ф1 попадал в аварии в Марокко и ЮАР, но каждый раз добирался до финиша.

«Дакар»-2020 пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Команды Toyota Racing
Автор Серхио Лильо

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