Судьбу победы на «Дакаре» у мотоциклистов решили 43 секунды
Кевин Бенавидес в самый последний момент опередил Тоби Прайса и выиграл гонку с минимальным перевесом
В отличие от зачета внедорожников, борьба мотогонщиков на Ралли Дакар все две недели оставалась невероятно упорной – лидеры гонки постоянно менялись, а отрывы не превышали нескольких минут.
В итоге – что в марафонах бывает крайне редко – решающим стал 136-километровый воскресный спецучасток. Аргентинец Кевин Бенавидес начинал его в 12 секундах позади Тоби Прайса, но преодолел дистанцию на 55 секунд быстрее – и одержал вторую в карьере победу.
После двух недель борьбы и пяти тысяч километров дистанции преимущество победителя составило 43 секунды. Не менее примечательно, что Бенавидес выиграл на KTM, тогда как первого успеха в 2021 году добился с Honda.
Сильнейший представитель Husqvarna Скайлер Хаус, который дольше всех занимал первую позицию по ходу дистанции, в итоге остался третьим. Никто из гонщиков Honda не попал на подиум, Пабло Кинтанилья финишировал четвертым.
Прошлогодний победитель «Дакара» Сэм Сандерленд выбыл из гонки уже на первом этапе, позже в больницу попал и другой фаворит Хоан Барреда, который по ходу гонки достиг рубежа в 30 выигранных этапов.
Австриец Маттиас Валькнер, который стал сильнейшим в 2018 году, угодил в аварию за день до финиша, медики диагностировали у него травму спины.
Итоговое положение в Ралли Дакар. Зачет Мото
|
Поз.
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|44 ч 27:20
|2
|
Тоби Прайс
|
KTM
|+0:43
|3
|Скайлер Хаус
|Husqvarna
|+5:04
|4
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|+19:02
|5
|Адриен Ван Беверен
|
Honda
|+20:30
|6
|Лучано Бенавидес
|Husqvarna
|+22:42
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