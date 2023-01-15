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Судьбу победы на «Дакаре» у мотоциклистов решили 43 секунды

Кевин Бенавидес в самый последний момент опередил Тоби Прайса и выиграл гонку с минимальным перевесом

Джейми Кляйн
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Судьбу победы на «Дакаре» у мотоциклистов решили 43 секунды
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В отличие от зачета внедорожников, борьба мотогонщиков на Ралли Дакар все две недели оставалась невероятно упорной – лидеры гонки постоянно менялись, а отрывы не превышали нескольких минут. 

В итоге – что в марафонах бывает крайне редко – решающим стал 136-километровый воскресный спецучасток. Аргентинец Кевин Бенавидес начинал его в 12 секундах позади Тоби Прайса, но преодолел дистанцию на 55 секунд быстрее – и одержал вторую в карьере победу.

После двух недель борьбы и пяти тысяч километров дистанции преимущество победителя составило 43 секунды. Не менее примечательно, что Бенавидес выиграл на KTM, тогда как первого успеха в 2021 году добился с Honda. 

Сильнейший представитель Husqvarna Скайлер Хаус, который дольше всех занимал первую позицию по ходу дистанции, в итоге остался третьим. Никто из гонщиков Honda не попал на подиум, Пабло Кинтанилья финишировал четвертым. 

Прошлогодний победитель «Дакара» Сэм Сандерленд выбыл из гонки уже на первом этапе, позже в больницу попал и другой фаворит Хоан Барреда, который по ходу гонки достиг рубежа в 30 выигранных этапов.

Австриец Маттиас Валькнер, который стал сильнейшим в 2018 году, угодил в аварию за день до финиша, медики диагностировали у него травму спины.  

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Итоговое положение в Ралли Дакар. Зачет Мото

Поз.
Гонщик
Мотоцикл
Время/Отст.
1 Argentina Кевин Бенавидес
KTM
 44 ч 27:20
2
Australia Тоби Прайс
KTM
 +0:43
3 United States Скайлер Хаус Husqvarna +5:04
4 Chile Пабло Кинтанилья Honda +19:02
5 France Адриен Ван Беверен
Honda
 +20:30
6 Argentina Лучано Бенавидес Husqvarna +22:42
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