Судьбу победы на «Дакаре» у мотоциклистов решили 43 секунды

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В отличие от зачета внедорожников, борьба мотогонщиков на Ралли Дакар все две недели оставалась невероятно упорной – лидеры гонки постоянно менялись, а отрывы не превышали нескольких минут.

В итоге – что в марафонах бывает крайне редко – решающим стал 136-километровый воскресный спецучасток. Аргентинец Кевин Бенавидес начинал его в 12 секундах позади Тоби Прайса, но преодолел дистанцию на 55 секунд быстрее – и одержал вторую в карьере победу.

После двух недель борьбы и пяти тысяч километров дистанции преимущество победителя составило 43 секунды. Не менее примечательно, что Бенавидес выиграл на KTM, тогда как первого успеха в 2021 году добился с Honda.

Сильнейший представитель Husqvarna Скайлер Хаус, который дольше всех занимал первую позицию по ходу дистанции, в итоге остался третьим. Никто из гонщиков Honda не попал на подиум, Пабло Кинтанилья финишировал четвертым.

Прошлогодний победитель «Дакара» Сэм Сандерленд выбыл из гонки уже на первом этапе, позже в больницу попал и другой фаворит Хоан Барреда, который по ходу гонки достиг рубежа в 30 выигранных этапов.

Австриец Маттиас Валькнер, который стал сильнейшим в 2018 году, угодил в аварию за день до финиша, медики диагностировали у него травму спины.

Итоговое положение в Ралли Дакар. Зачет Мото

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 Кевин Бенавидес KTM 44 ч 27:20 2 Тоби Прайс Тоби Прайс KTM +0:43 3 Скайлер Хаус Husqvarna +5:04 4 Пабло Кинтанилья Honda +19:02 5 Адриен Ван Беверен Honda +20:30 6 Лучано Бенавидес Husqvarna +22:42