Стало известно о взрыве еще одной машины участников «Дакара»

30 декабря организаторы ралли-марафона (A.S.O.) выпустили пресс-релиз, в котором говорилось о взрыве машины в городе Джидда, неподалеку от одного из отелей. Сообщалось, что организаторы «были осведомлены об инциденте, произошедшем сегодня утром около гостиницы "Донателло", в результате которого пострадал один человек». Также было известно, что его автомобиль остановился и внезапно начал гореть.

Организаторы пообещали расследовать инцидент, сказав, что находится в тесном сотрудничестве с местными властями и таким образом попытается «принять все необходимые меры для обеспечения полной безопасности всех участников и болельщиков Дакара-2022».

Второй пресс-релиз появился в субботу, 1 января, в 18:25 по местному времени. В нем говорилось, что в машине было шесть пассажиров, пятеро из которых не пострадали: «Только один человек получил серьезные травмы ноги и перенес операцию. Его состояние улучшается, и его перевоз во Францию ​​готовится. Автомобиль остановился из-за внезапного взрыва, причина на данный момент неизвестна».

Благодаря интервью французского телеканала France 4 журналисты узнали, что пострадавшим оказался гонщик Филиппе Бутрон – президент одного из футбольных клубов французской лиги 2. Этот «Дакар» должен был стать его девятым. Бутрон и его штурман собирались выступить на багги за команду Sodicars.

В A.S.O. заверили, что они, вместе с властями Саудовской Аравии, делают все, чтобы усилить меры безопасности.

Напомним, что 30 декабря, во время финальной обкатки перед стартом марафона, багги команды Rebellion Racing загорелась и была полностью уничтожена огнем.