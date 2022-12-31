Стали известны имена первых победителей «Дакара»-2023
Мотогонщик Тоби Прайс и квадроциклист Александр Жиру стали быстрейшими на субботнем прологе
Самый знаменитый внедорожный марафон планеты стартовал в последний день старого года в Саудовской Аравии. Для начала участники вышли на старт 13-километрового пролога в окрестностях лагеря Си-Кэмп на берегу Красного моря.
В зачете мотоциклистов результаты оказались максимально плотными – первая четверка уложилась в девять секунд, причем в нее вошли представители четырех разных марок. Сильнейшим стал австралиец Тоби Прайс на KTM.
Всего секунду двукратному триумфатору «Дакара» уступил Даниэль Сэндерс, который год назад сильно начал гонку, но затем упал, получив перелом локтя. Австралийцу потребовались шесть операций, но он вернулся в строй и подтвердил скорость за рулем GasGas.
Действующий победитель гонки Сэм Сандерленд завершил пролог только на десятой позиции.
Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет Мото
|
Поз.
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1
|
Тоби Прайс
|
KTM
|8:22
|2
|Даниэль Сэндерс
|
GasGas
|+0:01
|5
|
Росс Бранч
|
Hero
|+0:09
|4
|Хоан Барреда Борт
|
Honda
|+0:09
|3
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|+0:09
|6
|Жуаким Родригеш
|
Hero
|+0:10
Гонщики на квадроциклах, которых собралось меньше двух десятков, самыми первыми отправились на дистанцию субботним утром.
Здесь отрывы оказались уже чуть больше, а сильнейшим стал прошлогодний победитель Александр Жиру на Yamaha. Стоит отметить, что в этом году организаторы марафона ведут и совместный зачет всех мотоциклетной техники на двух и четырех колесах. В нем Жиру оказался на 28-й строчке из полутора сотен участников.
Положение в Ралли Дакар после пролога. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1
|
Александр Жиру
|Yamaha
|8:50
|2
|
Марсело Медейрос
|Yamaha
|+0:01
|3
|
Даниэль Вилья Васкес
|Yamaha
|+0:12
|4
|
Джованни Энрико
|Yamaha
|+0:18
|5
|
Камиль Вишневски
|Yamaha
|+0:26
|6
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+0:28
Настоящая борьба в саудовских песках начнется утром 1 января, когда гоночная дистанция составит 367 км.
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