«Спонсоров на «Дакар» нет». Карякин рискует пропустить гонку из-за курса рубля
Российский гонщик оказался в сложной ситуации из-за падения российской валюты.
Серебряный призер последнего ралли-марафона «Дакар» Сергей Карякин признался, что его сезон оказался под угрозой из-за сложной экономической ситуации в России. В последние дни произошло сильное падение курса рубля из-за снижения стоимости нефти. Это негативно сказывается на соревновательных планах Карякина, и даже может помешать ему подготовиться к следующему «Дакару».
«Мы урезаем количество гонок в сезоне. Ситуация с курсом рубля точно отразится на нашей команде. Причём даже не столько коснётся стоимости участия (к слову, поднимется примерно на 20%), сколько скажется на работе со спонсорами. Экономическая ситуация ухудшится. И, безусловно, это повлияет на возможность поддерживать нашу команду.
Абсолютно точно, что календарь соревнования придётся урезать. Мечта об участии в Кубке мира FIA остается несбыточной. Ситуация и так была достаточно трудная, а с нынешним курсом доллара и евро становится неподъёмной», – написал Карякин на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Гонщик также усомнился, что потери удастся восполнить за счет спонсоров: «Наши спонсорские запросы эта ситуация с курсом, может, и увеличит, но не факт, что нам выделят такие деньги. На данный момент ситуация со спонсорами на «Дакар»-2021 никакая. Их нет и пока нет инициативы и возможности переговорить с партнерами».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Сергей Карякин
|Автор
|Иван Матушкин
«Спонсоров на «Дакар» нет». Карякин рискует пропустить гонку из-за курса рубля
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты