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Дакар / Новость

«Спонсоров на «Дакар» нет». Карякин рискует пропустить гонку из-за курса рубля

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«Спонсоров на «Дакар» нет». Карякин рискует пропустить гонку из-за курса рубля
Автор:
, редактор
11 мар. 2020 г., 05:16

Российский гонщик оказался в сложной ситуации из-за падения российской валюты.

Серебряный призер последнего ралли-марафона «Дакар» Сергей Карякин признался, что его сезон оказался под угрозой из-за сложной экономической ситуации в России. В последние дни произошло сильное падение курса рубля из-за снижения стоимости нефти. Это негативно сказывается на соревновательных планах Карякина, и даже может помешать ему подготовиться к следующему «Дакару».

«Мы урезаем количество гонок в сезоне. Ситуация с курсом рубля точно отразится на нашей команде. Причём даже не столько коснётся стоимости участия (к слову, поднимется примерно на 20%), сколько скажется на работе со спонсорами. Экономическая ситуация ухудшится. И, безусловно, это повлияет на возможность поддерживать нашу команду.

Абсолютно точно, что календарь соревнования придётся урезать. Мечта об участии в Кубке мира FIA остается несбыточной. Ситуация и так была достаточно трудная, а с нынешним курсом доллара и евро становится неподъёмной», – написал Карякин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Гонщик также усомнился, что потери удастся восполнить за счет спонсоров: «Наши спонсорские запросы эта ситуация с курсом, может, и увеличит, но не факт, что нам выделят такие деньги. На данный момент ситуация со спонсорами на  «Дакар»-2021 никакая. Их нет и пока нет инициативы и возможности переговорить с партнерами».

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Сергей Карякин
Автор Иван Матушкин

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