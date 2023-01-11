На «Дакаре» под колесами грузовика погиб зритель
Трагедия произошла во вторник, ее обстоятельства позволила узнать любительская видеозапись
Ралли Дакар продолжает оставаться одной из самых опасных гонок на планете – это подтвердили события девятого этапа, который унес человеческую жизнь. Итальянец, приехавший посмотреть гонку, оказался на пути гоночного грузовика, что привело к самым печальным последствиям.
В официальном сообщении организаторов не было подробностей случившегося. «Зритель итальянского происхождения находился позади дюны, когда на трассе ралли произошел инцидент, – говорится в кратком сообщении. – Пострадавшего направили в больницу на вертолете, но, к сожалению, по пути была зафиксирована смерть».
Однако чуть позже журналисты нашли видео, опубликованное в социальных сетях гонщиком Лионелем Бо. Француз снял его в тот момент, когда остановился через шесть километров после старта.
Как оказалось, на заднем плане можно рассмотреть трагедию со зрителем. На кадрах видно, как грузовик Praga лидера гонки Алеша Лопрайса появляется из-за дюны, человек пробует освободить ему дорогу, но не успевает сделать это. После наезда зритель пытается приподняться, но тотчас падает обратно на песок.
Важное дополнение: Открылись новые обстоятельства смерти зрителя
Несмотря на это свидетельство, организаторы марафона по-прежнему никак не комментируют случившееся, ограничившись приведенным заявлением.
Нынешняя смерть стала уже 78-й на «Дакаре» с 1979 года, в том числе 23-й для зрителей гонки. Марафон 2022 года оказался омрачен гибелью механика одной из команд.
Сквозь песок и воду. Самые яркие кадры с 9-го этапа «Дакара»
Лидер «Дакара» Лопрайс снялся с гонки после аварии со зрителем
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