«Спасибо, что убили гонку». Аль-Аттия разнес боссов «Дакара» за помощь Audi
Организаторы приняли решение прямо по ходу марафона повысить мощность силовых установок багги RS Q e-tron E2. Соперники не оценили этот шаг
Комитет FIA по ралли-рейдам объявил, что с пятого этапа Ралли Дакар, который стартовал рано утром 5 января, изменятся параметры Баланса производительности. Автомобили категории T1.U, оснащенные системами повторного использования энергии, получили прибавку мощности в 8 кВт (примерно 11 л.с.).
Единственной командой, которая выступает по техническим требованиям T1.U, на нынешнем «Дакаре» является Audi. Ее гонщик Карлос Сайнс назвал такой шаг правильным – ранее он говорил, что разница в минимальном весе (2100 кг против 2000 кг для соперников из Т1+) сильно сдерживает Audi.
Испанец отметил: «Все можно было замерить, да и просто увидеть. Говорили, что у Audi будет преимущество, но в реальности вышло совсем не так.
У них [организаторов] были возможности сравнить данные с разных машин. Насколько я понимаю, нам дали эти 8 кВт именно потому, что они видели наш проигрыш.
Я сам всегда говорил, что нам не нужен избыток лошадиных сил, требуется просто обеспечить равенство. И в массе, и в мощности».
Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз
Фото: Red Bull Content Pool
Совсем иначе на решение организаторов отреагировали соперники. Лидирующий в общем зачете Нассер Аль-Аттия пришел буквально в ярость.
«Вот это сюрприз, нашим главным соперникам добавили 11 л.с.!!! – написал катарец в социальных сетях. – Спасибо за то, что убили гонку».
По итогам четырех прошедших этапов Нассер, выступающий на Toyota, опережает на 18 минут 52 секунды быстрейшего соперника из Audi, Стефана Петеранселя.
Лидер «Дакара» попал в аварию: видео
Вертикально вверх по дюнам. Самые яркие кадры с 4-го этапа «Дакара»
Самое важное:
Дождь вынудил отменить 7-й этап «Дакара» для мотоциклистов
Ненастная погода и усталость участников привели организаторов Ралли Дакар к решению вновь переписать программу гонки
McLaren назначила показ машины 2023 года на тот же день, что Aston Martin
В Уокинге не придумали варианта лучше, чем выбрать дату 13 февраля, уже занятую соперниками
Шестой этап «Дакара» стал катастрофой для Audi и принес победу Аль-Аттие
В пятницу ситуация в гонке перевернулась с ног на голову, когда срази три пилота из числа лидеров столкнулись с серьезными проблемами
Марко назвал главную угрозу для Red Bull в сезоне-2023
По мнению гоночного консультанта, в новом чемпионате Mercedes станет для его команды большей угрозой, чем Ferrari
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.