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«Спасибо, что убили гонку». Аль-Аттия разнес боссов «Дакара» за помощь Audi

Организаторы приняли решение прямо по ходу марафона повысить мощность силовых установок багги RS Q e-tron E2. Соперники не оценили этот шаг

Чарльз Брэдли
Автор:
, главный редактор (Global)
Соавтор:
Марио Галан
, Редактор (Испания)
«Спасибо, что убили гонку». Аль-Аттия разнес боссов «Дакара» за помощь Audi
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Комитет FIA по ралли-рейдам объявил, что с пятого этапа Ралли Дакар, который стартовал рано утром 5 января, изменятся параметры Баланса производительности. Автомобили категории T1.U, оснащенные системами повторного использования энергии, получили прибавку мощности в 8 кВт (примерно 11 л.с.).

Единственной командой, которая выступает по техническим требованиям T1.U, на нынешнем «Дакаре» является Audi. Ее гонщик Карлос Сайнс назвал такой шаг правильным – ранее он говорил, что разница в минимальном весе (2100 кг против 2000 кг для соперников из Т1+) сильно сдерживает Audi.

Испанец отметил: «Все можно было замерить, да и просто увидеть. Говорили, что у Audi будет преимущество, но в реальности вышло совсем не так. 

У них [организаторов] были возможности сравнить данные с разных машин. Насколько я понимаю, нам дали эти 8 кВт именно потому, что они видели наш проигрыш.

Я сам всегда говорил, что нам не нужен избыток лошадиных сил, требуется просто обеспечить равенство. И в массе, и в мощности».

Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз

Audi RS Q e-tron E2 №207 команды Team Audi Sport: Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз

Фото: Red Bull Content Pool

Совсем иначе на решение организаторов отреагировали соперники. Лидирующий в общем зачете Нассер Аль-Аттия пришел буквально в ярость. 

«Вот это сюрприз, нашим главным соперникам добавили 11 л.с.!!! – написал катарец в социальных сетях. – Спасибо за то, что убили гонку».

По итогам четырех прошедших этапов Нассер, выступающий на Toyota, опережает на 18 минут 52 секунды быстрейшего соперника из Audi, Стефана Петеранселя. 

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