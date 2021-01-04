Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд

Если у пилотов внедорожников и мотоциклистов первые дни саудовского рейда-марафона проходят в постоянной смене лидеров, то у экипажей на грузовиках ситуация куда более стабильна: Дмитрий Сотников, показавший лучшее время на первом этапе, стал сильнейшим и на втором.

Камазовец первым отправился на дистанцию между Бишой и Вади Ад-Давасиром, и хотя преследователи поддерживали близкий темп, Сотников показал лучшее время дня.

Его главным соперником стал партнер по команде Айрат Мардеев: на середине дистанции он уступал всего 46 секунд, но когда широкие просторы пустыни уступили место пересеченной местности с высохшими руслами рек, отрыв вновь начал расти и в итоге составил 3 минуты 17 секунд.

Третьим и четвертым по итогам дня стали гонщики МАЗа: Сергей Вязович проиграл лидеру 6 минут 30 секунд, Алексей Василевский – еще на минуту больше.

№501 Камаз-Мастер: Антон Шибалов, Дмитрий Никитин, Иван Татаринов Фото: A.S.O.

Такое развитие событий позволило Сотникову нарастить преимущество в общем зачете уже до 17 с лишним минут – ни в каком другом классе лидер не выигрывает у соперников так много.

Антон Шибалов, экипажу которого пришлось откапывать свой грузовик на дистанции, показал шестое время по итогам дня, но остался третьим в классификации.

Результаты Ралли Дакар после двух этапов (зачет грузовиков)

Поз. Гонщик Машина Время/Отст. 1. Дмитрий Сотников КамАЗ 8 часов 01 мин 39 сек 2. Сергей Вязович МАЗ +17:14 3. Антон Шибалов КамАЗ +22:03 4. Мартин Мачик IVECO +23:36 5. Айрат Мардеев КамАЗ +29:53 ...11. Алексей Вишневский МАЗ +1 ч 29:25 ...13. Андрей Каргинов КамАЗ +1 ч 57:55

Саудовский (локальный) триумф

В классе мотовездеходов и легких багги лидером после первого этапа была испанка Кристина Гутьеррес Эрреро, однако в понедельник она показала только десятую скорость и уступила первую позицию.

Лучшим на домашней трассе стал Салех Альсаиф – это первый случай в истории, когда быстрейшим на этапе «Дакара» оказался представитель Саудовской Аравии.

Однако этот успех оказался локальным, тогда как новым лидером гонки стал опытный чилиец Франсиско Лопес Контардо. Победитель 2019 года завершил этап третьим и теперь на 39 секунд опережает поляка Адама Домзалу.

Российский гонщик Сергей Карякин по итогам дня стал шестым, но в генеральной классификации опустился с седьмого места на восьмое. Впрочем, отставание уральца от Лопеса Контардо составляет всего семь минут.

Во вторник участникам «Дакара» предстоит преодолеть 403 километра по кольцевому маршруту в окрестностях Вади Ад-Давасира.

Результаты могут быть скорректированы по мере финиша участников