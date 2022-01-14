Сотников победно завершил триумфальный для КАМАЗа «Дакар»

С самого начала саудовского марафона стало ясно, что в этот раз у заводского челнинского коллектива нет реальных конкурентов – команду МАЗ еще до старта отстранили от участия организаторы, а соперники-частники были не в силах угнаться за обновленными бело-голубыми грузовиками.

Лишь небольшие сложности у Андрея Каргинова, который на одном из этапов застрял в сухом русле реки, слегка осложнили камазовцам гонку. Но даже они не помешали доминированию команды: до финального этапа никто из других участников грузового зачета даже по результатам одного дня не смог подняться выше третьего места.

В самом конце Мартин Мацик забил очень условный «гол престижа», став вторым на 164 километрах между Биши и Джиддой, но это уже ничего не решало.

Победителем гонки второй год подряд стал Дмитрий Сотников, который выиграл у вернувшегося за руль после годичной паузы Эдуарда Николаева меньше десяти минут. Антон Шибанов и Андрей Каргинов дополнили максимальный результат для команды Владимира Чагина.

Итоговое положение в зачете грузовиков

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Дмитрий Сотников КАМАЗ 41:37:34 2. Эдуард Николаев КАМАЗ 00:09:58 3. Антон Шибалов КАМАЗ 01:11:11 4. Андрей Каргинов КАМАЗ 01:49:55 5. Янус ван Кастерен IVECO 03:08:30

№401 команды Can-Am Factory South Racing: Остин Джонс, Густаво Гужельмин Фото: MCH Photo

В классе мотовездеходов, который в последнее время стал очень популярным, сюжет оказался самым невероятным: хотя почти все победы на этапах достались гонщикам из Польши, перед финалом испанец Жерард Фаррес выигрывал у американца Остина Джонса всего минуту и 41 секунду.

И хотя дистанция финального дня составляла несерьезные по марафонским меркам 164 км, их оказалось достаточно, чтобы Джонс отыграл у соперника пять минут и выиграл «Дакар». Справедливости ради стоит отметить, что именно он был в гонке стабильно быстр: не одержав ни одной победы на этапах, стабильно держался в общем зачете первым или минимум вторым.

Кроме того, по итогам заключительного дня пилот из Литвы Рокас Бациушка, показав лучшее время, отобрал третье место у Марека Гочала. После двух недель борьбы все решила одна минута.

Россиянин Сергей Карякин, к сожалению, не смог завершить гонку, а для Татьяны Сычевой финиш на «Дакаре» с первой же попытки уже стал маленькой победой.

Итоговое положение в общем зачете мотовездеходов

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Остин Джонс CAN-AM 47:22:50 2. Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:02:37 3. Рокас Бациушка BRP 00:15:18 4. Марек Гочал CAN-AM 00:16:21 5. Михал Гочал CAN-AM 00:28:28

№305 команды EKS - South Racing: Франциско Лопес Контардо, Хуан-Пабло Латрах Винагре Фото: Red Bull Content Pool

Категория легких багги – самая молодая на «Дакаре», она появилась только в прошлом году. В ней выступают по сути те же мотовездеходы, но с серьезными доработками. Здесь представлена команда Red Bull, гонщика которой Сета Кинтеро впору назвать уникумом. Молодой американец выиграл все этапы нынешнего марафона, кроме одного, где у него возникли неполадки в трансмиссией.

Увы, потеря времени вышла столь серьезной, что не позволила Кинтеро претендовать на что-то серьезное. В его отсутствие сильнейшим стал прошлогодний победитель в мотовездеходах «Чалеко» Лопес. Чилиец, также имеющий поддержку Red Bull, но не входящий в фирменную команду, уже в дебюте захватил лидерство – и с тех пор, хоть и не без проблем, удерживал его.

Вторым здесь стал дебютант Себастьян Эрикксон, отметим и третью позицию Кристины Гутьеррес, известной по выступлениям в Extreme E за команду Льюиса Хэмилтона.

Россиянин Павел Лебедев завершил свой первый «Дакар» на пятом месте, потеряв одну позицию из-за сложностей в финальный день.

Впрочем, куда хуже пришлось представленным в этом же классе Марии Опариной, Андрею Новикову и Борису Гадасину: они очень сильно отстали, а двое последних вообще включились в гонку лишь спустя несколько этапов, так как до этого чинили свои багги и получили колоссальные штрафы – 90 и 140 часов соответственно.

Положение в зачете легких багги после 11 этапов

Гонщик Техника Время / Отрыв 1. Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 45:50:51 2. Себастьян Эрикссон CAN-AM 00:51:28 3. Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 04:34:43 4. Сантьяго Наварро CAN-AM 05:11:35 5. Павел Лебедев CAN-AM 05:52:14

Результаты уточняются