Сотников победно завершил триумфальный для КАМАЗа «Дакар»
Гонщики российской команды выиграли все этапы гонки и заняли четыре первых строчки в итоговом протоколе
С самого начала саудовского марафона стало ясно, что в этот раз у заводского челнинского коллектива нет реальных конкурентов – команду МАЗ еще до старта отстранили от участия организаторы, а соперники-частники были не в силах угнаться за обновленными бело-голубыми грузовиками.
Лишь небольшие сложности у Андрея Каргинова, который на одном из этапов застрял в сухом русле реки, слегка осложнили камазовцам гонку. Но даже они не помешали доминированию команды: до финального этапа никто из других участников грузового зачета даже по результатам одного дня не смог подняться выше третьего места.
В самом конце Мартин Мацик забил очень условный «гол престижа», став вторым на 164 километрах между Биши и Джиддой, но это уже ничего не решало.
Победителем гонки второй год подряд стал Дмитрий Сотников, который выиграл у вернувшегося за руль после годичной паузы Эдуарда Николаева меньше десяти минут. Антон Шибанов и Андрей Каргинов дополнили максимальный результат для команды Владимира Чагина.
Итоговое положение в зачете грузовиков
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|41:37:34
|2.
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|00:09:58
|3.
|Антон Шибалов
|КАМАЗ
|01:11:11
|4.
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|01:49:55
|5.
|Янус ван Кастерен
|IVECO
|03:08:30
№401 команды Can-Am Factory South Racing: Остин Джонс, Густаво Гужельмин
Фото: MCH Photo
В классе мотовездеходов, который в последнее время стал очень популярным, сюжет оказался самым невероятным: хотя почти все победы на этапах достались гонщикам из Польши, перед финалом испанец Жерард Фаррес выигрывал у американца Остина Джонса всего минуту и 41 секунду.
И хотя дистанция финального дня составляла несерьезные по марафонским меркам 164 км, их оказалось достаточно, чтобы Джонс отыграл у соперника пять минут и выиграл «Дакар». Справедливости ради стоит отметить, что именно он был в гонке стабильно быстр: не одержав ни одной победы на этапах, стабильно держался в общем зачете первым или минимум вторым.
Кроме того, по итогам заключительного дня пилот из Литвы Рокас Бациушка, показав лучшее время, отобрал третье место у Марека Гочала. После двух недель борьбы все решила одна минута.
Россиянин Сергей Карякин, к сожалению, не смог завершить гонку, а для Татьяны Сычевой финиш на «Дакаре» с первой же попытки уже стал маленькой победой.
Итоговое положение в общем зачете мотовездеходов
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Остин Джонс
|CAN-AM
|47:22:50
|2.
|Жерард Фаррес Гелл
|CAN-AM
|00:02:37
|3.
|Рокас Бациушка
|BRP
|00:15:18
|4.
|Марек Гочал
|CAN-AM
|00:16:21
|5.
|Михал Гочал
|CAN-AM
|00:28:28
№305 команды EKS - South Racing: Франциско Лопес Контардо, Хуан-Пабло Латрах Винагре
Фото: Red Bull Content Pool
Категория легких багги – самая молодая на «Дакаре», она появилась только в прошлом году. В ней выступают по сути те же мотовездеходы, но с серьезными доработками. Здесь представлена команда Red Bull, гонщика которой Сета Кинтеро впору назвать уникумом. Молодой американец выиграл все этапы нынешнего марафона, кроме одного, где у него возникли неполадки в трансмиссией.
Увы, потеря времени вышла столь серьезной, что не позволила Кинтеро претендовать на что-то серьезное. В его отсутствие сильнейшим стал прошлогодний победитель в мотовездеходах «Чалеко» Лопес. Чилиец, также имеющий поддержку Red Bull, но не входящий в фирменную команду, уже в дебюте захватил лидерство – и с тех пор, хоть и не без проблем, удерживал его.
Вторым здесь стал дебютант Себастьян Эрикксон, отметим и третью позицию Кристины Гутьеррес, известной по выступлениям в Extreme E за команду Льюиса Хэмилтона.
Россиянин Павел Лебедев завершил свой первый «Дакар» на пятом месте, потеряв одну позицию из-за сложностей в финальный день.
Впрочем, куда хуже пришлось представленным в этом же классе Марии Опариной, Андрею Новикову и Борису Гадасину: они очень сильно отстали, а двое последних вообще включились в гонку лишь спустя несколько этапов, так как до этого чинили свои багги и получили колоссальные штрафы – 90 и 140 часов соответственно.
Положение в зачете легких багги после 11 этапов
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Франсиско Лопес Контардо
|CAN-AM
|45:50:51
|2.
|Себастьян Эрикссон
|CAN-AM
|00:51:28
|3.
|Кристина Гуттьерес Эрреро
|OT3
|04:34:43
|4.
|Сантьяго Наварро
|CAN-AM
|05:11:35
|5.
|Павел Лебедев
|CAN-AM
|05:52:14
Результаты уточняются
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