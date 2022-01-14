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Дакар / Дакар Отчет о гонке

Сотников победно завершил триумфальный для КАМАЗа «Дакар»

Автор:
, Ответственный редактор

Гонщики российской команды выиграли все этапы гонки и заняли четыре первых строчки в итоговом протоколе

Сотников победно завершил триумфальный для КАМАЗа «Дакар»

С самого начала саудовского марафона стало ясно, что в этот раз у заводского челнинского коллектива нет реальных конкурентов – команду МАЗ еще до старта отстранили от участия организаторы, а соперники-частники были не в силах угнаться за обновленными бело-голубыми грузовиками. 

Лишь небольшие сложности у Андрея Каргинова, который на одном из этапов застрял в сухом русле реки, слегка осложнили камазовцам гонку. Но даже они не помешали доминированию команды: до финального этапа никто из других участников грузового зачета даже по результатам одного дня не смог подняться выше третьего места. 

В самом конце Мартин Мацик забил очень условный «гол престижа», став вторым на 164 километрах между Биши и Джиддой, но это уже ничего не решало. 

Победителем гонки второй год подряд стал Дмитрий Сотников, который выиграл у вернувшегося за руль после годичной паузы Эдуарда Николаева меньше десяти минут. Антон Шибанов и Андрей Каргинов дополнили максимальный результат для команды Владимира Чагина.

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Итоговое положение в зачете грузовиков

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КАМАЗ 41:37:34
2. Russian Federation Эдуард Николаев КАМАЗ 00:09:58
3. Russian Federation Антон Шибалов КАМАЗ 01:11:11
4. Russian Federation Андрей Каргинов КАМАЗ 01:49:55
5. Netherlands Янус ван Кастерен IVECO 03:08:30
№401 команды Can-Am Factory South Racing: Остин Джонс, Густаво Гужельмин

№401 команды Can-Am Factory South Racing: Остин Джонс, Густаво Гужельмин

Фото: MCH Photo

В классе мотовездеходов, который в последнее время стал очень популярным, сюжет оказался самым невероятным: хотя почти все победы на этапах достались гонщикам из Польши, перед финалом испанец Жерард Фаррес выигрывал у американца Остина Джонса всего минуту и 41 секунду. 

И хотя дистанция финального дня составляла несерьезные по марафонским меркам 164 км, их оказалось достаточно, чтобы Джонс отыграл у соперника пять минут и выиграл «Дакар». Справедливости ради стоит отметить, что именно он был в гонке стабильно быстр: не одержав ни одной победы на этапах, стабильно держался в общем зачете первым или минимум вторым.

Кроме того, по итогам заключительного дня пилот из Литвы Рокас Бациушка, показав лучшее время, отобрал третье место у Марека Гочала. После двух недель борьбы все решила одна минута. 

Россиянин Сергей Карякин, к сожалению, не смог завершить гонку, а для Татьяны Сычевой финиш на «Дакаре» с первой же попытки уже стал маленькой победой.  

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Итоговое положение в общем зачете мотовездеходов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. United States Остин Джонс CAN-AM 47:22:50
2. Spain Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:02:37
3. Lithuania Рокас Бациушка BRP 00:15:18
4. Poland Марек Гочал CAN-AM 00:16:21
5. Poland Михал Гочал CAN-AM 00:28:28
№305 команды EKS - South Racing: Франциско Лопес Контардо, Хуан-Пабло Латрах Винагре

№305 команды EKS - South Racing: Франциско Лопес Контардо, Хуан-Пабло Латрах Винагре

Фото: Red Bull Content Pool

Категория легких багги – самая молодая на «Дакаре», она появилась только в прошлом году. В ней выступают по сути те же мотовездеходы, но с серьезными доработками. Здесь представлена команда Red Bull, гонщика которой Сета Кинтеро впору назвать уникумом. Молодой американец выиграл все этапы нынешнего марафона, кроме одного, где у него возникли неполадки в трансмиссией.

Увы, потеря времени вышла столь серьезной, что не позволила Кинтеро претендовать на что-то серьезное. В его отсутствие сильнейшим стал прошлогодний победитель в мотовездеходах «Чалеко» Лопес. Чилиец, также имеющий поддержку Red Bull, но не входящий в фирменную команду, уже в дебюте захватил лидерство – и с тех пор, хоть и не без проблем, удерживал его. 

Вторым здесь стал дебютант Себастьян Эрикксон, отметим и третью позицию Кристины Гутьеррес, известной по выступлениям в Extreme E за команду Льюиса Хэмилтона.  

Россиянин Павел Лебедев завершил свой первый «Дакар» на пятом месте, потеряв одну позицию из-за сложностей в финальный день. 

Впрочем, куда хуже пришлось представленным в этом же классе Марии Опариной, Андрею Новикову и Борису Гадасину: они очень сильно отстали, а двое последних вообще включились в гонку лишь спустя несколько этапов, так как до этого чинили свои багги и получили колоссальные штрафы – 90 и 140 часов соответственно.

Положение в зачете легких багги после 11 этапов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. Chile Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 45:50:51
2. Sweden Себастьян Эрикссон  CAN-AM 00:51:28
3. Spain Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 04:34:43
4. Spain Сантьяго Наварро CAN-AM 05:11:35
5. Russian Federation Павел Лебедев CAN-AM 05:52:14

Результаты уточняются

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