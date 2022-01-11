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Дакар / Дакар Новости

Соперники КАМАЗов проигрывают «Дакар» из-за компьютерного сбоя

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Обновление программного обеспечения IVECO привело к отказу системы регулировки давления в шинах

Соперники КАМАЗов проигрывают «Дакар» из-за компьютерного сбоя

Нынешний «Дакар» обещает стать очередным триумфом для команды «КАМАЗ-мастер». Сейчас в общем зачете КАМАЗы занимают три первых места, и только Алеш Лопрайс на грузовике Praga продолжает сражаться с Андреем Каргиновым за четвертое.

Как утверждают в команде Team De Rooy голландца Жерара де Роя, помешать доминированию КАМАЗов они не могут из-за одной специфической проблемы грузовиков IVECO, на которых они выступают.

Все дело в системе регулирования давления в шинах. Более высокое давление выгодно для передвижения по твердым покрытиям, а на мягких грунтах, например на песке, снижение давления увеличивает площадь пятна контакта с поверхностью, снижает удельное давление шин на грунт и тем самым заметно повышает проходимость.

У грузовиков давление шин регулируется механиком из кабины. Однако у IVECO это делается через бортовой компьютер. Так вот, автопроизводитель перед стартом «Дакара» обновил программное обеспечение на всех своих грузовиках, и из-за «бага» в программе регулировка давления в шинах может неожиданно отказывать.

Компьютер подчиняется приказу увеличить давление в шинах, но на требование снизить его зависает на отметке 3,8 атмосферы. В итоге перед началом песчаных дюн экипажам приходится останавливаться и стравливать давление вручную до значения 2-2,2 атмосферы, на чем теряется достаточно много времени.

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КАМАЗы выиграли этап «Дакара» в плотной борьбе с IVECO
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КАМАЗы выиграли этап «Дакара» в плотной борьбе с IVECO
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