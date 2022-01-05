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Дакар / Дакар Новости

Со взрывом на «Дакаре» разберется антитеррористическая прокуратура

Автор:
, Журналист (Испания)
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор

Французское антитеррористическое агентство начало расследование взрыва, в результате которого 29 декабря пострадал один из гонщиков ралли-марафона

Со взрывом на «Дакаре» разберется антитеррористическая прокуратура

29 декабря в Джидде произошел взрыв, в результате которого пострадал гонщик команды Sodicars Филипп Бутрон. Он и еще пять человек находились в автомобиле неподалеку от отеля «Донателло».

После взрыва организаторы «Дакара», A.S.O., усилили меры безопасности на мероприятии и рассказали, что выяснением обстоятельств инцидента на тот момент начала заниматься местная полиция. 4 января французская антитеррористическая прокуратура объявила, что тоже займется расследованием произошедшего.

На данный момент неизвестно, было ли это террористическим актом. В заявлении агентства сказано, что оно начало расследование как «покушение на убийство, связанное с террористической организацией… Разбирательство было поручено Генеральному управлению внутренней безопасности».

После инцидента высказывался штурман Бутрона Майель Барбет: «Филипп был за рулем. Бомбу расположили на днище, под падалями, и она взорвалась в районе 500 метров от отеля. На тот момент нас было шестеро в машине – нас всех это шокировало, мы не двигались. Затем автомобиль начал гореть, и Филипп попросил меня помочь ему выбраться из сиденья: он не чувствовал своих ног».

Филипп Бутрон – президент одного из футбольных клубов французской лиги 2. Этот «Дакар» должен был стать его девятым. Бутрон и его штурман собирались выступить на багги за команду Sodicars.

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