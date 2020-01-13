Смерть гонщика на «Дакаре»-2020: как это произошло
Португальский мотогонщик был найден без сознания на трассе воскресного спецучастка марафона. Мы восстановили события, которые привели к его смерти.
Новость о смерти 40-летнего Паулу Гонсалвеша стала шоком для участников «Дакара». Он был одним из людей, отражающих саму суть этой гонки – терпеть лишения в пустыне, чтобы добраться до цели. Паулу не был звездой мира спорта, он лишь из раза в раз хорошо выполнял свою работу, заслужив уважение соперников и собрав немалую коллекцию трофеев в самых разных гонках.
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На 276-м километре скоростного участка между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром жизнь Гонсалвеша трагически оборвалась в результате аварии. Мы попробовали реконструировать события, приведшие к смерти гонщика.
В 10 часов и 8 минут по местному времени (оно совпадает с московским) на пункт управления гонкой поступает сигнал о том, что мотоцикл Hero №8 резко замедлился, после чего прекратил движение. Выступающий на нем Паулу Гонсалвеш утром отправился на дистанцию восьмым и к рассматриваемому моменту занимал на дистанции четвертое место.
Спустя короткое время, когда штаб ралли уже обсуждал возникшую ситуацию, поступило подтверждение от Тоби Прайса. Тот стартовал 11-м и ехал непосредственно позади португальца. Победитель «Дакара» 2019 года нажал на красную «тревожную кнопку» на байке Гонсалвеша. Стало ясно, что всё очень серьезно.
Организаторы мгновенно принимают решение отправить на место медицинский вертолет – один из семи, что есть в их распоряжении. Спустя еще восемь минут тот совершает посадку на 276-м километре спецучастка.
Там медиков уже ждет Прайс, готовый оказать любую необходимую помощь. Они видят Гонсалвеша, который лежит на спине, и не двигается. Первый же осмотр позволяет установить – сердце португальца не бьется. Его шлем свидетельствует о сильном ударе о землю. Врачи принимают решение зафиксировать гонщика на специальных носилках и отправить в ближайший госпиталь, находящийся в городе Лайла.
Паулу доставляют прямиком в палату экстренной терапии, но там специалистам остается лишь констатировать смерть 40-летнего спортсмена. Первому об этом сообщают Жуакину Родригешу, другому гонщику Hero и брату жены Гонсалвеша. Затем печальная новость мгновенно разлетается по бивуаку.
Что же привело к гибели португальца? Пресловутый 276-й километр дистанции находится на участке между дюн. Там весьма жесткое покрытие – ровное, но при этом довольно круто идущее на спуск. В дорожных книгах 5-километровый участок имеет уровень опасности 2 (при максимальном 3).
Исходя из всей имеющейся информации, Паулу по какой-то причине потерял контроль над байком, после чего в результате падения получил сильные удары по голове и телу. Организм португальца не перенес этих повреждений.
«Это одна из тех вещей, с которыми ты не можешь смириться, – сказал директор "Дакара" Давид Кастера. – Увы, мне уже приходилось проходить через подобное. Это всегда сложно. Мы всегда рассчитываем, что участники и болельщики будут радоваться приключениям, получать удовольствие…
Паулу был с нами уже много лет, мы все знали его. Он словно являл собой нашу гонку. Когда на третий день у него сломался мотор, он починил его и начал все заново. Это многое говорит о нем.
Всем нам сейчас очень сложно. Мы здесь, чтобы получать позитивные эмоции, но сейчас – один из худших моментов, какой только можно представить».
В 20:00 воскресного вечера в паддоке наступила минута молчания. С 2015 года на «Дакаре» не было ни одного смертельного случая с участниками. Но легендарная гонка вновь напомнила, сколь опасной является – будь то в Африке, Южной Америке или на Аравийском полуострове.
Паулу Гонсалвеш (1980-2020):
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: Honda Racing
Фотограф: Honda Racing
Фотограф: Motul
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: Motul
Паулу Гонсалвеш, Hero MotoSports Team Rally, Hero 450 Rally (№8)
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: Motul
Фотограф: Honda Racing
Фотограф: Honda Racing
Фотограф: A.S.O.
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|Пилоты
|Паулу Гонсалвеш
|Автор
|Серхио Лильо
Смерть гонщика на «Дакаре»-2020: как это произошло
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