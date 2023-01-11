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Сквозь песок и воду. Самые яркие кадры с 9-го этапа «Дакара»

На девятом этапе участников Ралли Дакар ждали коварные дюны и раскисшие участки, залитые дождем. Мы собрали самые зрелищные моменты вторника

Сквозь песок и воду. Самые яркие кадры с 9-го этапа «Дакара»
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