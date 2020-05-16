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Дакар / Ралли «Дакар» / Галерея

Сколько денег получили победители «Дакара»? Ответ вас удивит

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Сколько денег получили победители «Дакара»? Ответ вас удивит
Автор:
, Журналист (Испания)
16 мая 2020 г., 03:30

Мы узнали точные суммы призовых для каждого призера знаменитого ралли-рейда. Некоторые любители заработали больше лидеров

Система начисления призовых на «Дакаре» не всегда поддается логике. Это в Формуле 1 или теннисе спортсмен получает тем больше, чем лучше выступает. В ралли-рейдах это правило работает не везде.

К примеру, обладатель пятой позиции среди непрофессиональных мотогонщиков зарабатывает больше, чем победитель гонки в моноприводном зачете автомобилей. А все призеры грузового зачета вообще остаются без денег: им выдают только статуэтку в виде приза.

Мы проанализировали свод правил «Дакара» и выяснили: совокупный призовой фонд ралли-рейда составляет €263 500. Две трети этой суммы – €192 500 – достается квадроциклистам и мотогонщикам. И только €71 000 уходит на призовые экипажам на автомобилях, мотовездеходах и грузовиках.

Вот полный список тех, кто в январе 2020 года получил деньги за свое участие в «Дакаре».

Слайдер
Список

Мотоциклисты

Мотоциклисты
1/41

Фотограф: Сесаро де Лука / Agencia EFE-Moto

1е место в общем зачете: Рики Брабек. 50.000€ + кубок

1е место в общем зачете: Рики Брабек. 50.000€ + кубок
2/41

Фотограф: Motul

2е место в общем зачете: Пабло Кинтанилья. 25.000€ + кубок

2е место в общем зачете: Пабло Кинтанилья. 25.000€ + кубок
3/41

Фотограф: Husqvarna

3е место в общем зачете: Тоби Прайс. 15.000€ + кубок

3е место в общем зачете: Тоби Прайс. 15.000€ + кубок
4/41

Фотограф: Red Bull Content Pool

4е место в общем зачете: Хосе Игнасио Корнехо. 10.000€ + кубок

4е место в общем зачете: Хосе Игнасио Корнехо. 10.000€ + кубок
5/41

Фотограф: A.S.O.

5е место в общем зачете: Маттиас Валькнер. 5.000€ + кубок

5е место в общем зачете: Маттиас Валькнер. 5.000€ + кубок
6/41

Фотограф: KTM Images

Места с 6-го по 10-е: только кубок без денежного приза

Места с 6-го по 10-е: только кубок без денежного приза
7/41

Фотограф: Motul

Обладатель седьмого места на «Дакаре» Хоан Барреда

1е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Скайер Хоус. 10.000€ + кубок

1е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Скайер Хоус. 10.000€ + кубок
8/41

Фотограф: A.S.O.

2е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Родни Фэготтер. 9.000€ + кубок

2е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Родни Фэготтер. 9.000€ + кубок
9/41

Фотограф: A.S.O.

3е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Хауме Бетрью. 8.000€ + кубок

3е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Хауме Бетрью. 8.000€ + кубок
10/41

Фотограф: A.S.O.

4е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Джейми Макканни. 7.000€ + кубок

4е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Джейми Макканни. 7.000€ + кубок
11/41

Фотограф: Yamaha Motor Racing

5е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Мацей Гемза. 6.000€ + кубок

5е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Мацей Гемза. 6.000€ + кубок
12/41

Фотограф: A.S.O.

1е место в зачете квадроциклов: Игнасио Касале. 15.000€ + кубок

1е место в зачете квадроциклов: Игнасио Касале. 15.000€ + кубок
13/41

Фотограф: A.S.O.

2е место в зачете квадроциклов: Симон Витсе. 10.000€ + кубок

2е место в зачете квадроциклов: Симон Витсе. 10.000€ + кубок
14/41

Фотограф: A.S.O.

3е место в зачете квадроциклов: Рафал Соник. 5.000€ + кубок

3е место в зачете квадроциклов: Рафал Соник. 5.000€ + кубок
15/41

Фотограф: MCH Photo

1е место в женском зачете: Лайя Санс. 5.000€ + кубок

1е место в женском зачете: Лайя Санс. 5.000€ + кубок
16/41

Фотограф: A.S.O.

Лучший новичок: Хауме Бетрью. 3.500€ + кубок

Лучший новичок: Хауме Бетрью. 3.500€ + кубок
17/41

Фотограф: A.S.O.

1е место в зачете без механиков Original by Motul: Эмануэл Гиэнес. 5.000€ + кубок

1е место в зачете без механиков Original by Motul: Эмануэл Гиэнес. 5.000€ + кубок
18/41

Фотограф: Motul

2е место в зачете без механиков Original by Motul: Бенжамен Мело. 3.000€ + кубок

2е место в зачете без механиков Original by Motul: Бенжамен Мело. 3.000€ + кубок
19/41

Фотограф: Motul

3е место в зачете без механиков Original by Motul: Флоран Вайсад. 5.000€ + кубок

3е место в зачете без механиков Original by Motul: Флоран Вайсад. 5.000€ + кубок
20/41

Фотограф: Motul

Первая тройка в классе Супепродакшн (допускаются только непрофессиональные пилоты) и марафонском зачете: только кубок

Первая тройка в классе Супепродакшн (допускаются только непрофессиональные пилоты) и марафонском зачете: только кубок
21/41

Фотограф: A.S.O.

Чтобы претендовать на попадание в марафонский зачет, гонщики на протяжении всего «Дакара» не имеют права менять на своих мотоциклах ключевые детали, включая двигатель и коробку передач

На фотографии изображен участник этого зачета Маурицио Герини на Husqvarna.

Автомобили

Автомобили
22/41

Фотограф: Sodicars Racing

1е место в абсолютном зачете: Карлос Сайнс, Лукас Крус. Только кубок

1е место в абсолютном зачете: Карлос Сайнс, Лукас Крус. Только кубок
23/41

Фотограф: X-Raid Team

2е место в абсолютном зачете: Нассер Аль-Аттия, Маттьё Бомель. Только кубок

2е место в абсолютном зачете: Нассер Аль-Аттия, Маттьё Бомель. Только кубок
24/41

Фотограф: A.S.O.

3е место в абсолютном зачете: Стефан Петерансель, Пауло Фиуза. Только кубок

3е место в абсолютном зачете: Стефан Петерансель, Пауло Фиуза. Только кубок
25/41

Фотограф: A.S.O.

1е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Карлос Сайнс и Лукас Крус. 5.000€ + кубок

1е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Карлос Сайнс и Лукас Крус. 5.000€ + кубок
26/41

Фотограф: Red Bull Content Pool

2е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Стефан Петерансель и Пауло Фиуза, 3.000€ + кубок

2е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Стефан Петерансель и Пауло Фиуза, 3.000€ + кубок
27/41

Фотограф: Red Bull Content Pool

3е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Маттьё Серрадори и Фабьян Люркен, 2.000€ + кубок

3е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Маттьё Серрадори и Фабьян Люркен, 2.000€ + кубок
28/41

Фотограф: A.S.O.

1е место в зачете для серийных автомобилей T2: Кристиан Лавьей и Жан-Пьер Гарсен. 5.000€ + кубок

1е место в зачете для серийных автомобилей T2: Кристиан Лавьей и Жан-Пьер Гарсен. 5.000€ + кубок
29/41

Фотограф: Motul

2е место в зачете для серийных автомобилей T2: Акира Миура и Лоран Ликтлёкте. 3.000€ + кубок

2е место в зачете для серийных автомобилей T2: Акира Миура и Лоран Ликтлёкте. 3.000€ + кубок
30/41

Фотограф: A.S.O.

За третье место в зачете Т2 полагается только кубок, но в этом году место осталось пустым: кроме двух указанных экипажей до финиша в этой категории не добрался никто

Мотовездеходы (SSV)

Мотовездеходы (SSV)
31/41

Фотограф: South Racing

1е место в общем зачете: Кейси Карри и Шон Берриман. 5.000€ + кубок + 3.000€ за победу в категории прототипов T3P

1е место в общем зачете: Кейси Карри и Шон Берриман. 5.000€ + кубок + 3.000€ за победу в категории прототипов T3P
32/41

Фотограф: A.S.O.

2е место в общем зачете: Сергей Карякин и Антон Власюк. 3.000€ + кубок + 2.000€ за второе место в категории прототипов T3P

2е место в общем зачете: Сергей Карякин и Антон Власюк. 3.000€ + кубок + 2.000€ за второе место в категории прототипов T3P
33/41

Фотограф: A.S.O.

3е место в общем зачете: Франсиско Лопес и Хуан Пабло Латрак Винагре. Только кубок

3е место в общем зачете: Франсиско Лопес и Хуан Пабло Латрак Винагре. Только кубок
34/41

Фотограф: Red Bull Content Pool

1е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Аксель Алетру и Франсуа Бегюен. 3.000€ + кубок

1е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Аксель Алетру и Франсуа Бегюен. 3.000€ + кубок
35/41

Фотограф: A.S.O.

2е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Салех Альсаиф и Моад Альарджа, 2.000€ + кубок

2е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Салех Альсаиф и Моад Альарджа, 2.000€ + кубок
36/41

Фотограф: A.S.O.

3е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Арон Домзала и Мацей Мартон. Только кубок

3е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Арон Домзала и Мацей Мартон. Только кубок
37/41

Фотограф: A.S.O.

Грузовики

Грузовики
38/41

Фотограф: A.S.O.

1е место в общем зачете: Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Игорь Леонов. Только кубок

1е место в общем зачете: Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Игорь Леонов. Только кубок
39/41

Фотограф: Red Bull Content Pool

2е место в общем зачете: Антон Шибалов, Дмитрий Никитин и Иван Татаринов. Только кубок

2е место в общем зачете: Антон Шибалов, Дмитрий Никитин и Иван Татаринов. Только кубок
40/41

Фотограф: A.S.O.

3е место в общем зачете: Сергей Вязович, Павел Гаранин и Антон Запорощенко. Только кубок

3е место в общем зачете: Сергей Вязович, Павел Гаранин и Антон Запорощенко. Только кубок
41/41

Фотограф: A.S.O.

Окупить участие в «Дакаре» невозможно. Об этом говорили множество гонщиков разного уровня: даже в случае победы призовые не отобьют стоимость подготовки и дорогу на гонку. Теперь, благодаря точным суммам, потенциальные участники ралли-рейда смогут оценить, стоит ли ввязываться в дорогостоящую подготовку к знаменитому марафону.

Следующий «Дакар» должен состояться в январе 2021 года в Саудовской Аравии. 

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Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Пилоты Кристиан Лавьей , Жан-Пьер Гарсен , Франсуа Бегун , Акира Миура , Рафал Соник , Франсиско Лопес Контрадо , Лоран Лихтлойхтер , Хуан-Пабло Латрах , Мацей Мартон , Павел Гаранин , Игнасио Касале , Маттиас Валькнер , Антон Запорощенко , Пабло Кинтанилья , Родни Фагготтер , Симон Витсе , Эмануэл Гиэнес , Хосе Игнасио Корнехо Флоримо , Антон Власюк , Джейми Макканни
Автор Серхио Лильо

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