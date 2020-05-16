Сколько денег получили победители «Дакара»? Ответ вас удивит

Система начисления призовых на «Дакаре» не всегда поддается логике. Это в Формуле 1 или теннисе спортсмен получает тем больше, чем лучше выступает. В ралли-рейдах это правило работает не везде.

К примеру, обладатель пятой позиции среди непрофессиональных мотогонщиков зарабатывает больше, чем победитель гонки в моноприводном зачете автомобилей. А все призеры грузового зачета вообще остаются без денег: им выдают только статуэтку в виде приза.

Мы проанализировали свод правил «Дакара» и выяснили: совокупный призовой фонд ралли-рейда составляет €263 500. Две трети этой суммы – €192 500 – достается квадроциклистам и мотогонщикам. И только €71 000 уходит на призовые экипажам на автомобилях, мотовездеходах и грузовиках.

Вот полный список тех, кто в январе 2020 года получил деньги за свое участие в «Дакаре».

Слайдер Список Мотоциклисты 1 / 41 Фотограф: Сесаро де Лука / Agencia EFE-Moto 1е место в общем зачете: Рики Брабек. 50.000€ + кубок 2 / 41 Фотограф: Motul 2е место в общем зачете: Пабло Кинтанилья. 25.000€ + кубок 3 / 41 Фотограф: Husqvarna 3е место в общем зачете: Тоби Прайс. 15.000€ + кубок 4 / 41 Фотограф: Red Bull Content Pool 4е место в общем зачете: Хосе Игнасио Корнехо. 10.000€ + кубок 5 / 41 Фотограф: A.S.O. 5е место в общем зачете: Маттиас Валькнер. 5.000€ + кубок 6 / 41 Фотограф: KTM Images Места с 6-го по 10-е: только кубок без денежного приза 7 / 41 Фотограф: Motul Обладатель седьмого места на «Дакаре» Хоан Барреда 1е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Скайер Хоус. 10.000€ + кубок 8 / 41 Фотограф: A.S.O. 2е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Родни Фэготтер. 9.000€ + кубок 9 / 41 Фотограф: A.S.O. 3е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Хауме Бетрью. 8.000€ + кубок 10 / 41 Фотограф: A.S.O. 4е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Джейми Макканни. 7.000€ + кубок 11 / 41 Фотограф: Yamaha Motor Racing 5е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Мацей Гемза. 6.000€ + кубок 12 / 41 Фотограф: A.S.O. 1е место в зачете квадроциклов: Игнасио Касале. 15.000€ + кубок 13 / 41 Фотограф: A.S.O. 2е место в зачете квадроциклов: Симон Витсе. 10.000€ + кубок 14 / 41 Фотограф: A.S.O. 3е место в зачете квадроциклов: Рафал Соник. 5.000€ + кубок 15 / 41 Фотограф: MCH Photo 1е место в женском зачете: Лайя Санс. 5.000€ + кубок 16 / 41 Фотограф: A.S.O. Лучший новичок: Хауме Бетрью. 3.500€ + кубок 17 / 41 Фотограф: A.S.O. 1е место в зачете без механиков Original by Motul: Эмануэл Гиэнес. 5.000€ + кубок 18 / 41 Фотограф: Motul 2е место в зачете без механиков Original by Motul: Бенжамен Мело. 3.000€ + кубок 19 / 41 Фотограф: Motul 3е место в зачете без механиков Original by Motul: Флоран Вайсад. 5.000€ + кубок 20 / 41 Фотограф: Motul Первая тройка в классе Супепродакшн (допускаются только непрофессиональные пилоты) и марафонском зачете: только кубок 21 / 41 Фотограф: A.S.O. Чтобы претендовать на попадание в марафонский зачет, гонщики на протяжении всего «Дакара» не имеют права менять на своих мотоциклах ключевые детали, включая двигатель и коробку передач На фотографии изображен участник этого зачета Маурицио Герини на Husqvarna. Автомобили 22 / 41 Фотограф: Sodicars Racing 1е место в абсолютном зачете: Карлос Сайнс, Лукас Крус. Только кубок 23 / 41 Фотограф: X-Raid Team 2е место в абсолютном зачете: Нассер Аль-Аттия, Маттьё Бомель. Только кубок 24 / 41 Фотограф: A.S.O. 3е место в абсолютном зачете: Стефан Петерансель, Пауло Фиуза. Только кубок 25 / 41 Фотограф: A.S.O. 1е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Карлос Сайнс и Лукас Крус. 5.000€ + кубок 26 / 41 Фотограф: Red Bull Content Pool 2е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Стефан Петерансель и Пауло Фиуза, 3.000€ + кубок 27 / 41 Фотограф: Red Bull Content Pool 3е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Маттьё Серрадори и Фабьян Люркен, 2.000€ + кубок 28 / 41 Фотограф: A.S.O. 1е место в зачете для серийных автомобилей T2: Кристиан Лавьей и Жан-Пьер Гарсен. 5.000€ + кубок 29 / 41 Фотограф: Motul 2е место в зачете для серийных автомобилей T2: Акира Миура и Лоран Ликтлёкте. 3.000€ + кубок 30 / 41 Фотограф: A.S.O. За третье место в зачете Т2 полагается только кубок, но в этом году место осталось пустым: кроме двух указанных экипажей до финиша в этой категории не добрался никто Мотовездеходы (SSV) 31 / 41 Фотограф: South Racing 1е место в общем зачете: Кейси Карри и Шон Берриман. 5.000€ + кубок + 3.000€ за победу в категории прототипов T3P 32 / 41 Фотограф: A.S.O. 2е место в общем зачете: Сергей Карякин и Антон Власюк. 3.000€ + кубок + 2.000€ за второе место в категории прототипов T3P 33 / 41 Фотограф: A.S.O. 3е место в общем зачете: Франсиско Лопес и Хуан Пабло Латрак Винагре. Только кубок 34 / 41 Фотограф: Red Bull Content Pool 1е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Аксель Алетру и Франсуа Бегюен. 3.000€ + кубок 35 / 41 Фотограф: A.S.O. 2е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Салех Альсаиф и Моад Альарджа, 2.000€ + кубок 36 / 41 Фотограф: A.S.O. 3е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Арон Домзала и Мацей Мартон. Только кубок 37 / 41 Фотограф: A.S.O. Грузовики 38 / 41 Фотограф: A.S.O. 1е место в общем зачете: Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Игорь Леонов. Только кубок 39 / 41 Фотограф: Red Bull Content Pool 2е место в общем зачете: Антон Шибалов, Дмитрий Никитин и Иван Татаринов. Только кубок 40 / 41 Фотограф: A.S.O. 3е место в общем зачете: Сергей Вязович, Павел Гаранин и Антон Запорощенко. Только кубок 41 / 41 Фотограф: A.S.O.

Окупить участие в «Дакаре» невозможно. Об этом говорили множество гонщиков разного уровня: даже в случае победы призовые не отобьют стоимость подготовки и дорогу на гонку. Теперь, благодаря точным суммам, потенциальные участники ралли-рейда смогут оценить, стоит ли ввязываться в дорогостоящую подготовку к знаменитому марафону.

Следующий «Дакар» должен состояться в январе 2021 года в Саудовской Аравии.