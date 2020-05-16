Сколько денег получили победители «Дакара»? Ответ вас удивит
Мы узнали точные суммы призовых для каждого призера знаменитого ралли-рейда. Некоторые любители заработали больше лидеров
Система начисления призовых на «Дакаре» не всегда поддается логике. Это в Формуле 1 или теннисе спортсмен получает тем больше, чем лучше выступает. В ралли-рейдах это правило работает не везде.
К примеру, обладатель пятой позиции среди непрофессиональных мотогонщиков зарабатывает больше, чем победитель гонки в моноприводном зачете автомобилей. А все призеры грузового зачета вообще остаются без денег: им выдают только статуэтку в виде приза.
Мы проанализировали свод правил «Дакара» и выяснили: совокупный призовой фонд ралли-рейда составляет €263 500. Две трети этой суммы – €192 500 – достается квадроциклистам и мотогонщикам. И только €71 000 уходит на призовые экипажам на автомобилях, мотовездеходах и грузовиках.
Вот полный список тех, кто в январе 2020 года получил деньги за свое участие в «Дакаре».
Мотоциклисты
Фотограф: Сесаро де Лука / Agencia EFE-Moto
1е место в общем зачете: Рики Брабек. 50.000€ + кубок
Фотограф: Motul
2е место в общем зачете: Пабло Кинтанилья. 25.000€ + кубок
Фотограф: Husqvarna
3е место в общем зачете: Тоби Прайс. 15.000€ + кубок
Фотограф: Red Bull Content Pool
4е место в общем зачете: Хосе Игнасио Корнехо. 10.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
5е место в общем зачете: Маттиас Валькнер. 5.000€ + кубок
Фотограф: KTM Images
Места с 6-го по 10-е: только кубок без денежного приза
Фотограф: Motul
Обладатель седьмого места на «Дакаре» Хоан Барреда
1е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Скайер Хоус. 10.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
2е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Родни Фэготтер. 9.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
3е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Хауме Бетрью. 8.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
4е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Джейми Макканни. 7.000€ + кубок
Фотограф: Yamaha Motor Racing
5е место в группе 2 (зачет непрофессиональных пилотов): Мацей Гемза. 6.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
1е место в зачете квадроциклов: Игнасио Касале. 15.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
2е место в зачете квадроциклов: Симон Витсе. 10.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
3е место в зачете квадроциклов: Рафал Соник. 5.000€ + кубок
Фотограф: MCH Photo
1е место в женском зачете: Лайя Санс. 5.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
Лучший новичок: Хауме Бетрью. 3.500€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
1е место в зачете без механиков Original by Motul: Эмануэл Гиэнес. 5.000€ + кубок
Фотограф: Motul
2е место в зачете без механиков Original by Motul: Бенжамен Мело. 3.000€ + кубок
Фотограф: Motul
3е место в зачете без механиков Original by Motul: Флоран Вайсад. 5.000€ + кубок
Фотограф: Motul
Первая тройка в классе Супепродакшн (допускаются только непрофессиональные пилоты) и марафонском зачете: только кубок
Фотограф: A.S.O.
Чтобы претендовать на попадание в марафонский зачет, гонщики на протяжении всего «Дакара» не имеют права менять на своих мотоциклах ключевые детали, включая двигатель и коробку передач
На фотографии изображен участник этого зачета Маурицио Герини на Husqvarna.
Автомобили
Фотограф: Sodicars Racing
1е место в абсолютном зачете: Карлос Сайнс, Лукас Крус. Только кубок
Фотограф: X-Raid Team
2е место в абсолютном зачете: Нассер Аль-Аттия, Маттьё Бомель. Только кубок
Фотограф: A.S.O.
3е место в абсолютном зачете: Стефан Петерансель, Пауло Фиуза. Только кубок
Фотограф: A.S.O.
1е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Карлос Сайнс и Лукас Крус. 5.000€ + кубок
Фотограф: Red Bull Content Pool
2е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Стефан Петерансель и Пауло Фиуза, 3.000€ + кубок
Фотограф: Red Bull Content Pool
3е место в зачете моноприводных автомобилей (T1.3 и T1.4): Маттьё Серрадори и Фабьян Люркен, 2.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
1е место в зачете для серийных автомобилей T2: Кристиан Лавьей и Жан-Пьер Гарсен. 5.000€ + кубок
Фотограф: Motul
2е место в зачете для серийных автомобилей T2: Акира Миура и Лоран Ликтлёкте. 3.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
За третье место в зачете Т2 полагается только кубок, но в этом году место осталось пустым: кроме двух указанных экипажей до финиша в этой категории не добрался никто
Мотовездеходы (SSV)
Фотограф: South Racing
1е место в общем зачете: Кейси Карри и Шон Берриман. 5.000€ + кубок + 3.000€ за победу в категории прототипов T3P
Фотограф: A.S.O.
2е место в общем зачете: Сергей Карякин и Антон Власюк. 3.000€ + кубок + 2.000€ за второе место в категории прототипов T3P
Фотограф: A.S.O.
3е место в общем зачете: Франсиско Лопес и Хуан Пабло Латрак Винагре. Только кубок
Фотограф: Red Bull Content Pool
1е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Аксель Алетру и Франсуа Бегюен. 3.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
2е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Салех Альсаиф и Моад Альарджа, 2.000€ + кубок
Фотограф: A.S.O.
3е место в зачете серийных мотовездеходов T3S: Арон Домзала и Мацей Мартон. Только кубок
Фотограф: A.S.O.
Грузовики
Фотограф: A.S.O.
1е место в общем зачете: Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Игорь Леонов. Только кубок
Фотограф: Red Bull Content Pool
2е место в общем зачете: Антон Шибалов, Дмитрий Никитин и Иван Татаринов. Только кубок
Фотограф: A.S.O.
3е место в общем зачете: Сергей Вязович, Павел Гаранин и Антон Запорощенко. Только кубок
Фотограф: A.S.O.
Окупить участие в «Дакаре» невозможно. Об этом говорили множество гонщиков разного уровня: даже в случае победы призовые не отобьют стоимость подготовки и дорогу на гонку. Теперь, благодаря точным суммам, потенциальные участники ралли-рейда смогут оценить, стоит ли ввязываться в дорогостоящую подготовку к знаменитому марафону.
Следующий «Дакар» должен состояться в январе 2021 года в Саудовской Аравии.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды , Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Пилоты
|Кристиан Лавьей , Жан-Пьер Гарсен , Франсуа Бегун , Акира Миура , Рафал Соник , Франсиско Лопес Контрадо , Лоран Лихтлойхтер , Хуан-Пабло Латрах , Мацей Мартон , Павел Гаранин , Игнасио Касале , Маттиас Валькнер , Антон Запорощенко , Пабло Кинтанилья , Родни Фагготтер , Симон Витсе , Эмануэл Гиэнес , Хосе Игнасио Корнехо Флоримо , Антон Власюк , Джейми Макканни
|Автор
|Серхио Лильо