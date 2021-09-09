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Дакар Новость

Швейцарцы поедут «Дакар» на «Ниве» 1984 года и получат заводскую поддержку

Когда-то машина из Тольятти претендовала на победу в абсолюте – сейчас же будет соревноваться в специальном ретро-зачете

Швейцарцы поедут «Дакар» на «Ниве» 1984 года и получат заводскую поддержку

Марка LADA объявила, что окажет поддержку швейцарской команде, чей экипаж в ближайшем январе примет участие в ралли-марафоне «Дакар» на автомобиле ВАЗ-2121 «Нива» 1984 года выпуска.

Само собой, экипаж коллектива, получивший название Niva Red Legend Team, не будет пытаться вырвать победу в общем зачете у сверхопытных экипажей на автомобилях-прототипах. С этого года в знаменитой гонке появится отдельный зачет для немолодых автомобилей, получивший название Dakar Classic. В него можно заявить автомобиль, который хотя бы раз выходил на старт легендарных соревнований до 2000 года.

Напомним, в начале 80-х годов в «Дакаре» регулярно участвовали автомобили «Нива», подготовленные французским импортером тольяттинских машин – компанией Poch. Трижды доработанные советские машины привозили свои экипажи на подиум – причем в 1981 году один из экипажей лидировал до последнего спецучастка, но упустил победу из-за остановки для замены пробитого радиатора.

«Мы начали подготовку еще зимой, и вот спустя 9 месяцев мы готовы отправиться в путь, – цитирует пресс-релиз LADA слова Марио Якобера, пилота швейцарского экипажа. – Первой нашей остановкой [по пути на «Дакар»] станет город Тольятти, где мы планируем посетить музей АВТОВАЗа и своими глазами увидеть «боевые» «Нивы» прошлого века, вдохновившие нас на участие в ралли».

«Мы случайно узнали об этом проекте, так как он вызвал некоторый ажиотаж в российских СМИ. Но наш интерес основан не просто факте участия автомобиля, а потому что за этим стоит очень приятная человеческая история,  – прокомментировал решение LADA Фабьен Гульми, директор марки по бренду и маркетингу. – Мы поддерживаем проект, потому что он разделяет наши ценности: соревновательный дух, тягу к приключениям и дружбу».

Следить за подготовкой автомобиля и ходом соревнований можно будет в инстаграм-аккаунте команды Niva Red Legend Team и на специальном YouTube-канале, а также на официальных страницах LADA в социальных сетях.

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Три мотора и 4 км проводки: прототип Audi для «Дакара»

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Три мотора и 4 км проводки: прототип Audi для «Дакара»

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