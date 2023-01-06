Штурман Петеранселя попал в больницу после аварии на «Дакаре»
Эдуар Буланже пострадал в результате перевороша Audi на шестом этапе рейда-марафона
В пятницу на маршруте из Хаиля в Эр-Рияд команда Audi понесла серьезные потери. Оба ее лидера, Карлос Сайнс-старший и Стефан Петерансель, не смогли избежать неприятностей.
Аварии двух электрических багги произошли на одном и том же 212-м километре дистанции. Если в случае с экипажем испанского Эль Матадора пострадала только техника, то штурмана Петеранселя Эдуара Буланже пришлось срочно отправить в больницу.
По первым сообщениям, 44-летний француз пожаловался на сильные боли в спине после серьезного удара.
Стефан Петерансель, Эдуар Буланже, Audi RS Q e-tron E2
Фото: Audi Communications Motorsport
Организаторы пока не сообщили никаких подробностей случившегося, но можно говорить, что для 14-кратного триумфатора «Дакара» Петеранселя гонка 2023 года на этом окончена.
Карлос Сайнс и его штурман Лукас Круз сейчас пытаются своими силами отремонтировать свою Audi RS Q e-tron E2 и продолжить движение к финишу этапа.
Дополнение: официальные представители Audi сообщили, что аварии двух гонщиков команды не связаны между собой. При этом багги Сайнса получила серьезные повреждения, и отремонтировать ее можно только с посторонней помощью. Машина Петеранселя, напротив, почти не пострадала, но из-за травмы Буланже экипаж покидает гонку.
Перед началом дня Сайнс шел четвертым в общем зачете, Петерансель занимал второе место. Стоит добавить, что разделявший их в протоколе Язид Аль-Раджи на Toyota остановился в четырех километрах дальше по дистанции из-за поломки.
Переворот Леба и не только. Самые яркие кадры с 5-го этапа «Дакара»
На «Дакаре» поменяли маршрут 6-го этапа. У мотогонщиков выиграл Бенавидес
Самое важное:
Аль-Аттия закончил лидером половину «Дакара», Audi потеряла последний экипаж
Прошлогодний триумфатор марафона по итогам семи этапов из 14 оторвался от преследователей на час, для ингольштадтского концерна все складывается хуже некуда
Мнение: почему обрести новую команду Ф1 будет сложнее, чем кажется
FIA готовится запустить процедуру, о которой давно просили болельщики. Но этот тот случай, когда сказать гораздо проще, чем сделать. Слово Люку Смиту
Renault попросила FIA разделять борьбу за надежность и доработки мотора
Французы выразили надежду, что в Ф1 не допустят скрытого роста мощности силовых установок под видом повышения их ресурса
Двойная авария Сайнса и Петеранселя. Самые яркие кадры с 6-го этапа «Дакара»
В пятницу команда Audi потеряла двух своих лидеров, с которыми случились неприятности буквально в сотне метров друг от друга
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.
У вас есть 2 варианта:
- Стать подписчиком.
- Отключите блокировщик рекламы.