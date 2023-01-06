Штурман Петеранселя попал в больницу после аварии на «Дакаре»

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В пятницу на маршруте из Хаиля в Эр-Рияд команда Audi понесла серьезные потери. Оба ее лидера, Карлос Сайнс-старший и Стефан Петерансель, не смогли избежать неприятностей.

Аварии двух электрических багги произошли на одном и том же 212-м километре дистанции. Если в случае с экипажем испанского Эль Матадора пострадала только техника, то штурмана Петеранселя Эдуара Буланже пришлось срочно отправить в больницу.

По первым сообщениям, 44-летний француз пожаловался на сильные боли в спине после серьезного удара.

Стефан Петерансель, Эдуар Буланже, Audi RS Q e-tron E2 Фото: Audi Communications Motorsport

Организаторы пока не сообщили никаких подробностей случившегося, но можно говорить, что для 14-кратного триумфатора «Дакара» Петеранселя гонка 2023 года на этом окончена.

Карлос Сайнс и его штурман Лукас Круз сейчас пытаются своими силами отремонтировать свою Audi RS Q e-tron E2 и продолжить движение к финишу этапа.

Дополнение: официальные представители Audi сообщили, что аварии двух гонщиков команды не связаны между собой. При этом багги Сайнса получила серьезные повреждения, и отремонтировать ее можно только с посторонней помощью. Машина Петеранселя, напротив, почти не пострадала, но из-за травмы Буланже экипаж покидает гонку.

Перед началом дня Сайнс шел четвертым в общем зачете, Петерансель занимал второе место. Стоит добавить, что разделявший их в протоколе Язид Аль-Раджи на Toyota остановился в четырех километрах дальше по дистанции из-за поломки.