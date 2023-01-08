Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Стефан Петерансель впервые вышел на старт Ралли Дакар за рулем мотоцикла в 1988 году и с тех пор выигрывал знаменитый марафон на двух и четырех колесах в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке. С 14 победами он является абсолютным рекордсменом в истории этой гонки.

Однако в 2023 году борьба для него завершилась досрочно: приземление после прыжка с дюны на шестом этапе вышло очень жестким, и штурмана Эдуара Буланже пришлось отправить в больницу с повреждением спины.

Для Петеранселя это всего шестой сход за карьеру. На следующий день после аварии 57-летний француз рассказал репортерам, что помнит о происшествии и готов ли продолжать выступления после случившегося.

Как ваше самочувствие?

Я проснулся с очень сильной головной болью. Вчерашний день вышел безумным.

Расскажите поподробнее об аварии

Я могу вспомнить лишь фрагменты того, что произошло. Машина очень жестко ударилась о землю после прыжка, я потерял сознание и не помню, что происходило на протяжении 15 следующих минут. И пять минут, предшествующих аварии, тоже выпали из памяти. Просто черная стена.

Там был быстрый левый поворот…

Да, участок был почти плоским, мы просто не ожидали столь резкого перепада высоты после дюны. Высота прыжка составила 8-10 метров. Мы двигались на скорости 120-140 км/ч, потому машина буквально взлетела. Удар был очень сильным. Я потерял сознание, и нога продолжала давить на акселератор.

Эдуар, мой штурман, отключил мотор и дернул ручной тормоз, нас развернуло на 360 градусов (обратите внимание на следы от Audi Стефана на песке на фото ниже – прим.ред.). Когда я пришел в себя, то вообще ничего не помнил. Потом увидел, как Эдуар лежит на песке около машины и мучается от сильных болей в спине.

И тут с той же дюны падает машина Карлоса [Сайнса] и попадает в аварию. Мои мысли были как в тумане, я ничего не понимал».

Audi RS Q e-tron E2 №207 (Карлос Сайнс-ст., Лукас Круз) и №204 (Стефан Петерансель, Эдуар Буланже) после аварии Фото: A.S.O.

В дальнейшем воспоминания вернулись?

Это очень странное ощущение, когда вы ничего не помните. Обычно после аварии получается отмотать назад в голове все случившиеся события. Но не в этот раз. Физически я в порядке, лишь тело немного побаливает, так как удар был нешуточным. Но прежде всего я переживаю за своего штурмана.

Как Буланже?

Вертолет спасателей прилетел на место аварии почти сразу. К сожалению, у него нашли трещину в пятом позвонке. Доктора заверили меня, что там нет ничего серьезного, но все же нужна операция. Я слышал, что в его возрасте с учетом хорошей тренированности уже через пару месяцев можно будет жить нормальной жизнью.

Его прооперируют в Мюнхене в понедельник или вторник. Сам я полечу домой в понедельник и обязательно поеду к нему в больницу. Мне важно быть рядом, когда он придет в себя после операции.

После аварии: Audi RS Q e-tron E2 №204 команды Team Audi Sport: Стефан Петерансель Фото: A.S.O.

Что произошло с Сайнсом?

Незадолго до этого мы обогнали его, так как ехали чуть быстрее. Они тоже взлетели на той дюне и врезались в песок передней частью машины.

Эту аварию можно назвать самый неприятным моментом вашей карьеры?

Мне очень жаль за команду, так как машина позволяла побеждать. Очень сложно принять сход, но это гонки. Это был не наш год, и особенно мне жаль Эдуара. Хорошо, что ему все починят.

Но нет, это не самый сложный момент для меня. Худшим была потеря моего друга Жиля Лалэ, которая произошла на моих глазах. Меня до сих пор трясет от этих воспоминаний.

(Мотогонщик Лалэ погиб на «Дакаре» 1992 года после столкновения с машиной организаторов, которая вопреки правилам двигалась по скоростному участку в противоположном направлении – прим.ред.)

Думали ли вы о завершении выступлений?

Я бы ушел после «Дакара»-2023, если бы выиграл гонку. Это стало бы славным завершением успешной карьеры. Но теперь могу сказать, что вы вновь увидите меня на старте.