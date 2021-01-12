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Дакар / Отчет о гонке

Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так

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Штрафы, сломанный грузовик, не те запчасти: как у Леба на «Дакаре» все пошло не так
Автор:
, Главный редактор

Марафон этого года изначально не обещал французу особых успехов. Но в итоге неприятностей на Себастьена свалилось больше, чем ожидалось

Во вторник прекратить свое участие в ралли-марафоне «Дакар», который сейчас проходит в Саудовской Аравии, принял решение девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб.

В очередной соревновательный день экипаж француза и его штурмана Даниэля Элены дважды пробил шины за первые 80 (из 375-ти) км спецучастка, проложенного между городами Сакака и Неом. После второго прокола продолжать дальнейшее движение по дистанции не было смысла, так как экипажу не на что было менять поврежденную покрышку. В итоге Леб и Элена дождались помощи со стороны организаторов и отправились на бивуак по обычной дороге.

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«Соучастником» схода Леба стала быстрая техничка команды BRX, за которую выступает француз – грузовик, который официально заявлен как участник гонки (что позволяет ему ехать по трассе, а не по обычным дорогам), но главной функцией которого является техподдержка основных экипажей. В воскресенье грузовик MAN сломался сам и не смог добраться до финиша в установленное организаторами время – после чего выбыл из числа участников марафона и из быстрой технички превратился в обычную.

Причем это случилось в наиболее неудобный момент – в первый из двух т.н. марафонских дней. Вечером первого дня механики команд не имеют права принимать участия в обслуживании и ремонте машин – это могут делать только экипажи, используя лишь запчасти и инструмент, имеющиеся на борту автомобилей. Но в случае с экипажами BRX гораздо большей проблемой было отсутствие доступа к запасным колесам, имевшимся на борту быстрой технички.

К утру понедельника экипаж Леба отставал от лидера «Дакара» уже на 18 часов, в то время как еще один пилот BRX, испанец Нани Рома, с отставанием в два часа находился в первой пятерке. Поэтому утром в понедельник Леб и Элена отдали почти все запасные колеса товарищу по команде, оставив себе лишь одно.

Леб и Элена на дистанции гонки

Леб и Элена на дистанции гонки

Напомним, что BRX – совершенно новая команда, для которой нынешний «Дакар» стал самой первой гонкой. А выступает она на совершенно новых прототипах по имени Hunter. Да, у бахрейнского (BRX полностью звучит как Bahrain Raid Extreme) коллектива нет недостатка в деньгах, а машину строила известнейшая инжиниринговая компания Prodrive – соавтор успехов Subaru в чемпионате мира по ралли. Однако опыт в ралли-рейдах играет более важное значение, чем в любой другой дисциплине автоспорта – поэтому особых успехов в этом году ни от Леба, ни от BRX не ждали. Тем не менее, количество высыпавшихся на французского раллиста неприятностей впечатляет.

Еще в среду пилот получил от судей 5-минутный штраф за превышение скорости, которая на «Дакаре» даже в пределах спецучастка может быть ограничена в особо опасной зоне. 5 минут для ралли-рейдов – не так много. Однако француз, который из-за штрафа выпал из первой пятерки, был весьма раздражен действиями судей – и по такому случаю даже стал автором длинного и эмоционального высказывания в соцсетях (что для внешне спокойного Леба не слишком характерно).

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Однако это было только началом. В четверг гонщик из-за навигационных ошибок и проколов потерял в пустыне добрый час. Нынешний «Дакар» является особо сложным в плане навигации – в том числе из-за нового правила, когда штурманы получают дорожную книгу утром, а не накануне вечером. В той или иной степени это сказывается на всех экипажах – однако Даниэль Элена наверняка чувствует себя в этих условиях менее уверенно, чем штурманы экипажей-лидеров. Ведь напарник Леба проводит всего пятый «Дакар» – плюс в течение года он не участвует в менее масштабных марафонах, который являются неплохой тренировкой для главной гонки сезона.

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Впрочем, самой большой проблемой для Себастьяна и Даниэля стала не навигация. И даже не надежность – хотя в пятницу началось все со сломанного рычага подвески. А логистика. Замена рычага обычно занимает около 20 минут – однако на борту уже упоминавшейся быстрой технички вместо нужного левого рычага оказалось два правых. Быстрой техничке пришлось ехать на точку, где можно было пересечься с едущей по обычным дорогам медленной техничкой, потом возвращаться к Лебу – и в результате поломка подвески обернулась 8-ю часами, проведенными на одном месте. На этом фоне потеря в воскресенье еще пары часов из-за проблем со ступицей уже выглядела сущей мелочью.

Леб и Элена за ремонтом машины вечером в воскресенье

Леб и Элена за ремонтом машины вечером в воскресенье

Фото: Bahrain Raid Xtreme team

Теперь, после схода с трассы легендарного марафона, француз может лишь надеяться, что собрал все неприятности, предназначенные судьбой его команде. Нани Рома в данный момент хоть и продолжает отставать от сражающихся за победу Стефана Петеранселя и Нассера Аль-Атттия, сохраняет место в первой пятерке. И если испанец удержит его до запланированного на пятницу финиша, этот результат для совершенно новой команды и совершенно новой машины будет более чем достойным.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Себастьен Лёб
Автор Кирилл Качнов

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