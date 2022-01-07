Штраф де Вильерса за сбитого мотоциклиста отменили

Во время второго этапа ралли-марафона «Дакар» Жиньель де Вильерс, спускаясь с дюны, буквально наехал на байк мотоциклиста, но смог избежать столкновения с самим пилотом. Де Вильерс не остановился и продолжил движение. Никто не пострадал, однако мотоцикл был полностью разрушен.

5 января FIA вынесла вердикт, по итогам которого Жиньель получил штраф в пять часов. Двумя днями позже, 7 января, Международная автомобильная федерация обнародовала еще один документ. В нем говорится о протесте Toyota против штрафа де Вильерса. Сообщается, что появилась новая важная информация, которая была недоступна команде на момент вынесения стюардами решения. Коллектив не мог получить доступ к подробной системе слежения, чтобы в том числе узнать, в какой момент сработал сигнал системы безопасности Sentinel (она подсказывает, когда машина соперника находится на очень близком расстоянии, и таким образом предупреждает о возможной опасности столкновения). Вскоре после этого FIA вынесла окончательное решение.

Как оказалось, сигнал Sentiel сработал за две секунды до инцидента. Стюарды признали, что этого короткого промежутка недостаточно, чтобы правильно среагировать. Поскольку де Вильерс предпринял достаточно действий, пытаясь избежать аварии, было решено отменить штраф.

Теперь гонщик располагается на четвертом месте в общем зачете.